Le iscrizioni nelle scuole: uno su due sceglie il liceo, lo Scientifico è il preferito

Ascoli, 15 febbraio 2024 – Nella provincia di Ascoli più della metà degli studenti di terza media si sono iscritti al liceo. E’ quanto evidenzia il dato fornito dall’Ufficio scolastico regionale delle Marche: il 51,1%, nel Piceno, ha scelto il liceo, e di questi la maggior parte, il 14,4%, lo scientifico. Ma due sono i dati che spiccano a livello regionale: nella provincia picena si registra la più alta percentuale, sul totale, di iscrizioni allo scientifico e al classico rispetto alle altre quattro province.

Il classico, a Ascoli, ha raggiunto il 7,2% di preferenze contro un massimo nel panorama marchigiano, raggiunto solo da Macerata, del 5,9%. A esprimere la loro soddisfazione sono i dirigenti scolastici dell’istituto d’istruzione superiore ‘Orsini-Licini’ (che unisce i licei artistico e scientifico), Cinzia Pettinelli, e del liceo ‘Stabili-Trebbiani’ (che unisce i licei classico, linguistico, scienze umane e del made in Italy), Arturo Verna.

Nel primo, allo scientifico ‘Orsini’, i nuovi iscritti sono stati di più rispetto a quelli dello scorso anno, 217 contro 205. "Il liceo scientifico e i suoi vari indirizzi, ordinario, sportivo e scienze applicate e le due sezioni english plus e aurea – dice la Pettinelli –, hanno consolidato gli iscritti dello scorso anno, che già erano un po’ in aumento. Abbiamo registrato un 5% in più di iscrizioni. Ciò compensa il leggero calo dell’artistico dove sono state 61, dieci in meno rispetto allo scorso anno. Comunque, in cinque anni, entrambi i licei sono cresciuti. Questo perché: il prossimo anno allo scientifico escono dalle quinte 139 alunni e nelle prime ne entrano 217, all’artistico ne escono 55 e ne entrano 61. Dunque, in cinque anni, c’è stato un bell’incremento in entrambi. Siamo soddisfatti".

L’Iis diretto dalla Pettinelli, con 1.349 studenti dal prossimo anno scolastico 2024/2025, è l’istituto più numeroso di Ascoli. Per quanto riguarda, invece, il liceo ‘Stabili-Trebbiani’ le nuove iscrizioni sono state 232, contro le 240 dello scorso anno. Una piccola flessione di 8 unità rispetto al 2023, ma comunque in un panorama di crescita generale registrata dai quattro licei negli ultimi dieci anni.

"Il trend nei quattro indirizzi – dice Verna – è sempre lo stesso. Per quanto riguarda nello specifico il made in Italy, le iscrizioni sono state 9 e chiederò una sezione articolata con il liceo classico. Se accoglieranno la mia richiesta, questi 9 studenti seguiranno una parte delle materie con gli alunni del classico e una parte da soli. Siamo una delle scuole che ha avuto, nel panorama nazionale, il maggior numero di iscritti al made in Italy. Per questo chiederò di farlo partire, perché se non parte da noi, non parte da nessuna parte".