Eduscopio 2023 nelle Marche: la classifica delle scuole superiori

Ancona, 22 novembre 2023 - Dall’università al lavoro, la scelta della scuola superiore è fondamentale per il futuro dei ragazzi. Liceo o istituto tecnico? Quanti studenti marchigiani sono ancora indecisi, ma fanno il conto alla rovescia con la preiscrizione?

Esiste una classifica che può dare una mano a chi non ha ancora le idee chiare: fare la scelta giusta fin dall'inizio può essere determinante per la vita professionale di ogni studente. Bisogna valutare gli obiettivi perseguiti e iscriversi alla scuola più adatta alle proprie ambizioni.

Proprio tenendo presente la duplice finalità della preparazione al lavoro o all’università, la Fondazione Agnelli ed Eduscopio offrono un aiuto agli studenti mettendo a disposizione sul portale Eduscopio.it una classifica che confronta la qualità degli istituti superiori. In base a cosa? A ciò che hanno fatto i diplomati dei diversi istituti dopo la maturità. Può quindi essere una guida utile per le famiglie, gli allievi ma anche presidi e professori.

La classifica 2023

Per l'edizione di quest'anno di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di 1.326.000 diplomati italiani di 7.850 scuole, in tre successivi anni scolastici dal 2017 al 2020. Una volta analizzati i dati, ha elaborato una classifica divisa per città.

Come funziona

Il portale offre un percorso semplice per individuare la scuola giusta. Con pochi clic ecco la risposta. Basta seguire le indicazioni specificando se si è più orientati a una scelta che porti all'università o al lavoro dopo il diploma; poi a quale indirizzo si è interessati (scientifico, classico, artistico, tecnico etc) e inserendo la città dove si vive e di quanti chilometri (da 10 a 30) eventualmente si è disposti a spostarsi.

Cliccando su "vai alla lista", si apre una pagina con gli istituti che rispondo alle proprie esigenze con la classifica dove viene riportato l'indice Fga (che mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori); la media dei voti, i crediti ottenuti e la percentuale di diplomati in regola. In pratica, con pochi clic, si ha la possibilità di confrontare gli esiti delle scuole che si trovano nella propria zona e offrono l'indirizzo di studi scelto.

Eduscopio nelle Marche: i migliori licei classici

Ecco i primi classificati per provincia nell'ambito dei licei classici, nell'ottica della preparazione al percorso universitario. Ancona: diventa primo il Corridoni - Campana di Osimo che prende il posto del liceo Francesco Stelluti di Fabriano quest'anno secondo, seguito dal Carlo Rinaldini nel capoluogo; il Vittorio Emanuele II di Jesi e il Giulio Perticari di Senigallia. Pesaro: primo classificato il licel Guido Nolfi di Fano; il Terenzio Mamiani del capoluogo seguito dal Raffaello di Urbino che l'anno scorso era al primo posto. Macerata: il Giacomo Leopardi di Recanati (quarto nel 2022) seguito dall'omonimo istituto del capoluogo; terzo il Filelfo di Tolentino; segue il Leonardo Da Vinci di Civitanova e il Costanza Varano di Camerino. Ascoli: il liceo Giacomo Leopardi di San Benedetto, seguito dallo "Stabili -Trebbiani " del capoluogo, confermata la classifica dello scorso anno. Fermo: il Liceo Annibal Caro e il Giovanni Paolo II come nel 2022.

I migliori scientifici delle Marche

Ecco la classifica, sempre elaborata per provincia, per gli studenti che desiderano iscriversi al liceo scientifico e pensano di proseguire gli studi universitari. Ancona: al primo posto il Leonardo Da Vinci di Jesi, seguono il Galileo Galilei del capoluogo, il Volterra di Fabriano, il Corridoni-Campana di Osimo; l'Enrico Medi di Senigallia (nel 2022 era al primo posto); il Savoia-Benincasa del capoluogo; il Cambi (Is Cambi-Serrani) di Falconara Marittima; il College Caggiari del capoluogo e la nuova secondaria di Jesi. Pesaro: primo in classifica l'Is Vannucci di Sassocrovaro (nel 2022 era quarto), seguito dal Torelli di Fano (primo nel 2022), il Laurana-Baldi di Urbino, il Guglielmo Marconi e l'Enzo Piccinini del capoluogo. Macerata: al primo posto c'è il Filelfo di Tolentino (terzo nel 2022), seguito dal Leopardi di Recanati (primo nel 2022), dal Galileo Galilei del capoluogo, dal Leonardo Da Vinci di Civitanova, dall'Alberico Gentili di Sarnano e dal Costanza Varano di Camerino. Ascoli: stessa classifica del 2002 con il liceo Orsini del capoluogo al primo posto seguito dal Benedetto Rosetti di San Benedetto e dal Locatelli di Grottammare. Fermo: confermati al pirmo e scondo posto il liceo Temitocle Calzecchi Onesti del capoluogo e il Carlo Urbani di Porto Sant'Elpidio, seguiti dal Giovanni Paolo II (new entry in classifica) e il Lo.vi.s.s del capoluogo.

La classifica degli Istituti tecnici marchigiani

Ancona: come tecnico-economico sale al primo posto il Corridoni-Campana di Osimo (secondo nel 2022) e il Savoia-Benincasa del capoluogo (sale dal terzo al secondo posto); terzo l’istituto Enzo Ferruccio Corinaldesi che l’anno scorso era primo. Per gli istituti tecnici tecnologici al primo posto troviamo il Laeng (IS Laeng - Meucci) di Osimo seguito dal Marconi Pieralisi di Jesi e il Bettino Padovano di Senigallia (secondo nel 2022).

Pesaro: per gli istituti economici stessa classifica del 2022: Francesco Maria II della Rovere di Urbania, seguito dal Bramante-Genga del capoluogo e il Cesare Battisti fi Fano; classifica istituti tecnici tecnologici primo, come l’anno scorso l’Enrico Mattei di Urbino, sale al secondo il Don Luigi Orione di Fano (terzo nel 2022) seguito dal Seneca-Archimede sempre di Fano che perde una posizione.

Macerata: tra gli istituti tecnici-economici apre la classifica l’Alberico Gentili del capoluogo (terzo nel 2022) seguito dal Corridoni di Civitanova e dal Matteo Ricci del capoluogo che l’anno scorso era primo. Tecnici tecnologici, classifica confermata: Eustachio Divini di San Severino; Enrico Mattei di Recanati e il Giuseppe Garibaldi del capoluogo.

Ascoli: primo posto tra gli istituti tecnico-economico per l’Umberto I (Is Mazzocchi-UmbertoI), sempre primo, seguito dal Mazzocchi (Is Mazzocchi-UmbertoI), che sale di una posizione, entrambi nel capoluogo e Lo.vi.s.s. di Ripatransone. Primi due posti confermati per gli istituti tecnici-tecnologici al Fermi-Sacconi-Ceci e all’Ulpiani di Ascoli seguiti dal Locatelli di Grottammare.

Fermo: stessi risultati sia per gli economici che per gli economici rispetto al 2022. Ecco la classifica: Enrico Mattei di Amandola, Carlo Urbani di Sant’Elpidio e Carducci-Galilei di Fermo (economici); Montani e Carducci Galilei di Fermo (tecnologici).