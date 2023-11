Migliori scuole superiori in Emilia Romagna: la classifica di Eduscopio 2023

Bologna, 22 novembre 2023 – Eduscopio è la classifica che può aiutare gli studenti a scegliere la scuola superiore che li impegnerà nei prossimi cinque anni. Liceo o istituto tecnico? Le indecisioni e i dubbi possono riguardare non solo i ragazzi, ma anche i genitori stessi. La classifica che ogni anno viene stilata dalla Fondazione Agnelli e che può essere visionata su www.eduscopio.it, presenta dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado, grazie ai quali è possibile capire quali di esse meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma, città per città, indirizzo di studio per indirizzo di studio.

Ecco nel dettaglio la classifica delle scuole migliori in Emilia Romagna, provincia per provincia.

Cos’è Eduscopio

Eduscopio è un portale gratuito, nato nel 2014. Si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso di studi dopo la terza media. Dalla nascita a oggi circa 2,8 milioni di utenti unici hanno visitato Eduscopio.it, consultando oltre 13,3 milioni di pagine.

Nello specifico, le analisi e i confronti di Eduscopio si riferiscono a licei e istituti tecnici, quindi ai due compiti educativi fondamentali: la capacità dei licei, ma anche degli istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti a un successivo passaggio agli studi universitari; ma anche la capacità degli istituti tecnici e degli istituti professionali di preparare gli studenti a un positivo ingresso nel mondo del lavoro per quanti, dopo il diploma, non intendono andare all’università e vogliono subito trovare un impiego.

Come vengono fatte le classifiche

Ogni scuola viene confrontata in base alla media dei voti conseguiti agli esami universitari dai diplomati di ogni scuola; alla percentuale di esami superati dai diplomati di ogni scuola.

L’indice Fga mette quindi insieme questi due parametri, dando lo stesso peso alla media dei voti e alla percentuale di esami superati (50-50).

I migliori licei classici dell’Emilia Romagna

Bologna: invariato il podio rispetto all’anno scorso, in città primo posto per il Galvani, secondo per il Minghetti.

Ferrara: il Cevolani di Cento supera l’Ariosto di Ferrara, esattamente l’opposto rispetto all’anno scorso.

Forlì-Cesena: il Morgagni di Forlì rimane primo, seguito dal Monti di Cesena.

Modena: l’Allegretti (is Paradisi) di Vignola scala due posizioni rispetto all’anno scorso e diventa primo. Seguono Muratori-San Carlo (nel 2022 era primo), Angelo Fortunato Formiggini di Sassuolo, Pico (Is Luosi) di Mirandola e Sacro Cuore di Modena.

Ravenna: classifica invariata rispetto al 2022, con Gregorio Ricci Curbastro di Lugo, seguito da Torricelli-Ballardini di Faenza e il Dante Alighieri di Ravenna.

Reggio Emilia: il Rinaldo Corso di Correggio sorpassa l’Ariosto Spallanzani di Reggio.

Rimini: il Giulio Cesare Valgimigli supera l’Alighieri.

Parma: il Gian Domenico Romagnosi rimane primo, il secondo posto invece se lo aggiudica il Maria Luigia, terzo il Paciolo-D’Annunzio di Fidenza (l’anno scorso secondo).

Piacenza: l’unico in classifica è il Melchiorre Gioia.

I migliori licei scientifici dell’Emilia Romagna

Bologna: primi tre posti invariati rispetto al 2022, ovvero Copernico, Galvani, Fermi. Al quarto posto il Righi che supera il Mattei.

Ferrara: tutto invariato anche qui, con la classifica Ariosto, Roiti, Civita, Montalcini.

Forlì-Cesena: il Marie Curie di Savignano sul Rubicone in testa anche quest’anno, seguito dal Righi di Cesena e dal Calboli di Forlì. Il quarto posto appartiene ancora al Ferrari di Cesenatico.

Modena: il Morandi di Finale Emilia scalza il Fanti di Carpi che finisce terzo. Secondo posto al Formiggini di Sassuolo (che era quarto nel 2022), quarto quest’anno il Tassoni di Modena (in discesa di un posto).

Ravenna: nessuna differenza nemmeno per i licei scientifici. Classifica: Ballardini di Faenza, Curbastro di Lugo e Oriani di Ravenna.

Reggio Emilia: Ariosto-Spallanzani e Aldo Moro (che sale dalla quinta posizione) di Reggio, poi Bertrand Russell di Guastalla e Rinaldo Corso di Correggio.

Rimini: Einstein e Serpieri come nel 2022, poi Volta-Fellini di Riccione e il Guerra di Novafeltria si scambiamo i posti.

Parma: Paciolo-D’Annunzio di Fidenza sale primo da secondo, poi Ulivi di Parma da terzo a secondo, Marconi di Parma scende da primo a terzo. Il Bertolucci rimane quarto.

Piacenza: scambio di posti col Mattei di Fiorenzuola che sale primo e il Volta di Castel San Giovanni che scende secondo. Il Melchiorre Gioia e il Lorenzo Respighi di Piacenza rimangono terzo e quarto.

Istituti tecnici: ecco la classifica

Bologna: Mattei e Luxemburg come istituto tecnico economico e come l’anno scorso. Crescenzi-Pacinotti-Sirani e Arrigo Serpieri (che sale di due posizioni) per il tecnologico.

Ferrara: Pomposa di Codigoro e Bachelet di Ferrara per l’economico, che scalzano il Bassi-Burgatti. Confermati l’Aleotti-Dossi e il Navarra per il tecnologico.

Forlì-Cesena: per l’economico classifica invariata con Matteucci di Forlì, Agnelli (Is Da Vinci) di Cesenatico e Serra di Cesena. Nessuna modifica nemmeno per il tecnologico: Garibaldi-Da Vinci e Pascal a Cesena, poi il Guglielmo Marconi di Forlì.

Modena: per l’economico il Paradisi di Vignola scalza il Cavazzi-Sorbelli di Pavullo nel Frignano, il Luosi di Mirandola rimane terzo. Per il tecnologico Fermi, Selmi e Guarini (quest’ultimo sale di uno).

Ravenna: tutto invariato per il 2023, con Oriani (Faenza), Compagnoni (Lugo) e Ginanni (Ravenna) per l’economico. Baldini di Ravenna sale di uno, Oriani di Faenza scende di uno e Morigia-Perdisa di ravenna rimane terzo per il tecnologico.

Reggio Emilia: Pascal, D’Arzo di Montecchio, Gobetti di Scandiano per l’economico. Zanelli, Pascal, Secchi per il tecnologico.

Rimini: tra gli istituti tecnici economici Gobetti-De Gasperi di Morciano e Valturio di Rimini come l’anno scorso, il Marco Polo di Rimini sale di due. Per il tecnologico, rimangono il Guerra di Novafeltria e il Belluzzi-Da Vinci di Rimini.

Parma: Melloni, Zappa-Fermi e Bodoni per l’indirizzo economico. Da Vinci, Bocchialini e Galilei per il tecnologico.

Piacenza: Romagnosi, Mattei, Volta per l’economico. Poi Marconi, Tramello-Cassinari e Raineri-Marcora per il tecnologico.