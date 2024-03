Ivana Amatucci morta: addio alla maestra della scuola d’infanzia. Acquasanta e Ascoli sotto choc

Ascoli, 24 marzo 2024 – È stata un punto di riferimento per tutto il paese e i suoi insegnamenti hanno contribuito a crescere diverse generazioni di ragazzi. Il Piceno piange Ivana Amatucci, maestra della scuola dell'infanzia di Acquasanta e moglie di Vincenzo Brandimarti, uno dei titolari della storica pizzeria 'Bella Napoli' di Ascoli.

La donna aveva solo 56 anni, ma da qualche tempo stava lottando contro una brutta malattia che purtroppo ha avuto il sopravvento. Originaria di Castignano, la maestra Ivana viveva nella frazione di Centrale, ad Acquasanta, ed era molto conosciuta ovviamente su tutto il territorio.

Dopo il terremoto che, nel 2016, sconvolse anche il borgo termale, lei rimase sempre al fianco dei suoi bimbi e continuò a svolgere le proprie lezioni anche sotto le tende che caratterizzavano la tendopoli che venne allestita in paese proprio nei giorni immediatamente successivi alla scossa del 24 agosto.

Ivana Amatucci, però, era popolare anche ad Ascoli, proprio per il fatto che l'attività del marito è tra le più longeve del centro storico e un simbolo della ristorazione cittadina. Insomma, un lutto terribile che ha lasciato sconvolti tutti coloro che conoscevano la donna.

"Proviamo tutti un grande dolore per la scomparsa di una splendida persona e una mamma eccezionale - commenta Sante Stangoni, sindaco di Acquasanta -. La maestra Ivana ha accompagnato i bimbi del nostro paese nel momento più complicato, probabilmente, della loro vita, ovvero l'immediato post sisma. La ricorderemo sempre come una donna gentile, sorridente e sempre disponibile a dare una mano a chiunque ne avesse bisogno. Nel mio cuore c'è tanta tristezza per questa morte che getta nello sconforto tutto il nostro territorio".

Oltre al marito Vincenzo, Ivana lascia anche i figli Chiara e Lorenzo, la mamma Maria e il fratello Roberto. Il funerale si svolgerà lunedì pomeriggio. Alle 14,30 la salma lascerà l'ospedale Mazzoni di Ascoli per raggiungere la chiesa di Sant’Emidio a Centrale di Acquasanta. Qui, poi, si svolgerà il rito funebre alle 15.

La salma della maestra Ivana verrà infine tumulata nel cimitero acquasantano. Alla famiglia dell'insegnante giungano le più sincere e affettuose condoglianze anche dalla redazione del Carlino.