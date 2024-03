Morto l’imprenditore Claudio Gamba, ingegnere che amava lo sport

Pesaro, 23 marzo 2024 – Quando la vita fa il giro di boa nel giro di pochi giorni: è morto ieri Claudio Gamba. Cedimento improvviso dopo che aveva combattuto per 15 anni una malattia che non perdona. Ingegnere, 78 anni, padre di tre figli, Luca, Davide e Claudia. Lascia la moglie Irma ed i fratelli Enrico, Giuliana e Cesare.

Laureato in ingegneria, dopo aver lavorato per pochi anni a Milano è tornato a Pesaro per affiancare alla guida dell’impresa di famiglia, le Manifatture Gambe, una delle più antiche della Provincia, il fratello Cesare. Una responsabilità che da qualche anno aveva demandato al figlio Luca.

"Dentro l’azienda lo chiamavano ingegnere – ricorda il fratello Cesare –. Era un personaggio molto schivo ed anche un uomo molto autonomo e riservato. Poi un grande appassionato dello sport: era sempre in movimento tanto che aveva partecipato almeno a tre maratone di New York, ed in moto aveva partecipato a dei rally anche nel deserto. Per me un grande dolore e una grande perdita".

La sorella Giuliana Gamba, regista cinematografica, lo ricorda così: "Mio fratello era un uomo molto autonomo e sbrigativo, ma era anche molto affettuoso con i figli e con la sua famiglia. Tanti i ricordi che mi legano fin dall’infanzia a lui anche perché era una persona molto positiva e allegra. Era vitale e mi ricordo i suoi viaggi in Tibet. Se gli devo riconoscere un segno direi che era un uomo veloce in tutte le sue cose".

La figura dell’imprenditore è stata ricordata ieri anche dall’associazione industriale attraverso la presidente Alessandra Baronciani il direttore Andrea Baroni con il presidente del gruppo tessile Marcello Azzoni hanno ricordato la figura dell’imprenditore "che con il suo impegno, la sua umanità, la sua determinazione e competenza ha fortemente contribuito allo sviluppo economico del nostro territorio e a quello della nostra associazione".

Tra gli amici più cari di Claudio Gamba, Salvatore Giordano ex direttore di Confindustria: "Ho perso uno dei miei amici più cari. Un grande dolore perché insieme abbiamo passato tante giornate in allegria. Una persona acuta, curiosa, un grande lettore ed anche un uomo che amava fortemente lo sport". Oggi alle 18 il rosario in Duomo; i funerali lunedì alle 15 sempre in Duomo.