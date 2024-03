Morto l’imprenditore Patrizio Paci: "Le ultime parole: ’Andate avanti’"

All’età di 65 anni, dopo una malattia che l’aveva colpito circa un anno fa, si è spento Patrizio Paci, imprenditore molto conosciuto e amato a Mombaroccio, dove aveva fondato la sua azienda specializzata nella produzione di mangimi e foraggi, la Paci & Pagliari. Una realtà nata alla fine degli anni ’70, che oggi conta sei sedi produttive, quattro in Italia (di cui tre nella nostra provincia) e due all’estero, in Ungheria. Paci lascia la moglie Lorella e due figlie, Sara e Laura, la prima impiegata nell’azienda di famiglia, la seconda invece psicologa. I funerali di Patrizio Paci si terranno oggi al Santuario del Beato Sante, alle 15, come comunica la famiglia.

A ricordare il noto imprenditore è proprio la figlia Laura: "In queste ore stiamo ricevendo tantissimi attestati di stima per mio padre – dice -. La frase più bella che mi stanno dicendo tutti è che Patrizio era considerato il padre di tutti. Mio padre – aggiunge – ha dato davvero tanto sia per il lavoro che per la famiglia. Anche in questo ultimo anno in cui l’aveva colpito la malattia ha lottato con una forza incredibile, nascondendo spesso dolore e sofferenza. Ha sempre dato tantissimo e ha sempre creduto tanto nei giovani. Nelle sue aziende ha investito tanto per far crescere i ragazzi. Anche con me e Sara (la sorella, ndr), ci ha sempre spronate a credere nei nostri sogni". Il 10 marzo, Paci doveva compiere 66 anni: "Purtroppo però – dice Laura – non è riuscito ad arrivare al suo compleanno e si è spento in casa, tra l’amore della sua famiglia. Le sue ultime parole sono state ’Andate avanti’ e noi cercheremo in tutti i modi di portare avanti i suoi insegnamenti. Con lui non servivano parole, bastava uno sguardo".

Anche un suo stretto collaboratore, Enrico Cordella, ricorda l’imprenditore: "Patrizio è sempre stato un uomo lungimirante. Ci siamo conosciuti che ero un bambino ed ho sempre ascoltato i suoi consigli, perché era un imprenditore avanti anni luce, anche nel settore delle rinnovabili". D’accordo anche Damiano Bartocetti, presidente comitato Pro Loco Pesaro Urbino: "Patrizio Paci è stato un imprenditore che aveva molto a cuore la comunità di Mombaroccio ed è sempre stato anche al fianco delle Pro Loco". L’imprenditore era anche consigliere e socio della Cooperativa Terra Bio, che lo ricorda così: "Fin poco dopo la fondazione della cooperativa – scrivono in una nota il presidente Maurizio Gambini e il Cda - ha creduto nel progetto e da allora il suo contributo è sempre stato lungimirante ed acuto, caratteristiche che lo hanno sempre contraddistinto nella sua vita di imprenditore; era anche il primo a trovare un momento conviviale per ridere e scherzare".

Alice Muri