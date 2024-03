Malore, muore l’imprenditore Lombardini

Il mondo economico reggiano è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Alberto Lombardini, imprenditore fondatore di Tecnove, azienda con sede a Novellara e apprezzata a livello internazionale.

Aveva 57 anni.

E’ stato rinvenuto privo di vita nella camera d’albergo dove alloggiava, in Francia, in una delle sue tante trasferte per motivi di lavoro, in compagnia di un collaboratore dell’azienda.

Sono subito scattati i soccorsi sanitari, con le terapie rianimatorie.

Ma ogni sforzo è stato purtroppo inutile.

In breve tempo la notizia di questo lutto improvviso si è diffusa tra dirigenti e personale di Tecnove, oltre che fra gli imprenditori reggiani e non solo che lo conoscevano e lo apprezzavano per le doti di uomo d’affari, evidenziate con lo sviluppo di Tecnove, che proprio l’anno scorso ha festeggiato i trent’anni di vita.

Di quanto accaduto sono stati subito informati la compagna, Daniela Riccò, dipendente alla Vimi Fasteners di Novellara, e il fratello.

Informati subito anche i vertici di Tecnove.

Una cappa di dolore e incredulità si respirava ieri in azienda. "Abbiamo appreso con dolore della scomparsa del nostro imprenditore Alberto Lombardini. Solo qualche mese fa – le parole di Roberta Anceschi, presidente di Unindustria Reggio – gli avevamo consegnato la nostra statua celebrativa Homo Faber in occasione dei trent’anni di attività della società e recentemente aveva ospitato nello stabilimento la visita dell’assessore regionale Vincenzo Colla, mostrando con orgoglio i risultati che l’impresa ha raggiunto. Lombardini era un uomo pieno di vita ed idee. Alla famiglia e ai dipendenti di Tecnove, vanno il mio cordoglio e la mia vicinanza".

Parole di cordoglio a cui si aggiungono anche il direttore generale di Unindustria, Vanes Fontana, il consiglio direttivo, il consiglio generale e i funzionari degli industriali reggiani.

Anche il sindaco novellarese Elena Carletti esprime il cordoglio personale e di tutta la comunità locale: "Perdiamo un imprenditore capace ed intraprendente, una persona di grande disponibilità che ha sempre dimostrato attenzione allo sviluppo non solo della sua azienda, che ha portato a competere con successo sui mercati mondiali e di cui avevamo festeggiato proprio pochi mesi fa i 30 anni di attività, ma anche di Novellara. Dalle iniziative ambientali a quelle di formazione e lavoro per i giovani, dalle attività sportive come il torneo multiculturale di calcio all’impegno per il completamento della tangenziale, in Alberto Lombardini abbiamo sempre trovato un interlocutore attento e un sostegno prezioso".

Lombardini era molto attento ai problemi piccoli e grandi legati all’azienda e al territorio.

Alcuni anni fa, proprio davanti alla sede di Tecnove, in accordo con le istituzioni, aveva fatto installare delle colonnine per autovelox, allo scopo di limitare la velocità dei veicoli in transito, garantendo maggiore sicurezza ai lavoratori in entrata e in uscita dall’azienda.

Era orgoglioso della sua "creatura" e di come si stava sviluppando, soprattutto a livello internazionale.

In occasione di una sua lunga intervista rilasciata di recente al nostro giornale, Lombardini aveva evidenziato l’importanza della qualità del lavoro dei dipendenti, ma anche le difficoltà nel reperire manodopera qualificata.

Non si esclude che possa essere effettuato un accertamento medico legale per capire con esattezza la natura del malore fatale.

Tecnove è un’azienda specializzata nella lavorazione di carpenteria metallica media. Conta 160 dipendenti, un fatturato di oltre trenta milioni ed esportazioni in tutto il mondo.