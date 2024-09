La Samb ancora non c’è, Eusepi la salva al 91’

1

SAMBENEDETTESE

1

(4-1-4-1): Loliva 5; Braccia 6.5, Ferri 5.5, Formiconi 6.5, Quacquarelli 7 (32’st Forcini 6); Arrigoni 6.5; Pulsoni 6.5, Di Cairano 6.5 (27’st Agostini 6), Di Bartolo 6.5, Di Pasquale 6.5 (24’st Ciutti 6); Sall 6.5 (27’st Persano 6). A disp.: Santarelli, Kaial, Pellacani, Ndiaye, Carrozzo. All.: Evangelisti 6.5

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Orsini 6; Chiatante 5.5 (39’st Lonardo sv), Pezzola 6, Gennari 6, Bouah 5 (10’st Orfano); Candellori 5.5, D’Eramo 5 (10’st Baldassi 5.5), Paolini 6; Kerjota 5, Eusepi 6, Battista 5 (19’st Fabbrini sv, 34’st Moretti 6.5). A disp.: Semprini, Zini, Lulli, Tataranni. All.: Palladini 5.5

Arbitro: Riccardo Dasso di Genova 5.5

Reti: 2’pt Quacquarelli, 46’st Eusepi su rigore

Note – Spettatori 800 circa. Ammoniti Quacquarelli, Arrigoni, Ferri. Angoli 3-3. Recuperi 2’+6’.

Una brutta Samb strappa un buon pareggio nella tana del Notaresco. In terra abruzzese finisce 1-1: decisivo il secondo gol consecutivo realizzato da Umberto Eusepi, e sempre dagli undici metri. Dopo aver punito nel turno precedente la Recanatese, il “re” si ripete anche nella seconda trasferta stagionale, trasformando un penalty assegnato per un fallo di Ferri su Moretti. Un episodio un po’ dubbio, sul quale i padroni di casa recrimineranno a lungo nelle interviste del post-gara. Proteste a parte, per i ragazzi di mister Palladini resta il risultato positivo raccolto su un terreno di gioco ridotto in pessime condizioni. E poco importa se il tabù rappresentato dall’impianto aprutino sia rimasto tale (quarto precedente in Serie D al “Vincenzo Savini” e ancora nessuna vittoria della Samb). Ciò che conta in questo momento è muovere la classifica e rimanere a distanza minima dalle altre big del campionato. Come già ribadito in apertura, il pari dei rossoblù matura in rimonta.

Alla prima sortita offensiva infatti i padroni di casa passano subito a condurre il punteggio. Secondo minuto, il gol porta la firma di Quacquarelli (esordiente dal primo minuto), la cui battuta è mortifera per Orsini. L’immediata e inopitata marcatura subìta anestetizza i ragazzi di Palladini che per tutta l’intera durata del primo tempo non riescono ad avere una reazione credibile. In avanti l’unico a farsi vedere è il bomber Eusepi (26’, incornata out). Decisamente troppo poco. Se i rossoblu faticano, il Notaresco invece gioca che è una bellezza. All’11’ il destro di Di Bartolo dalla distanza sibila la traversa, mentre al 36’esimo il classe 2006 Di Pasquale spara addosso al corpo di Gennari.

Nella ripresa la Samb alza un po’ i ritmi, ma il gioco latita. Al 7’ un’ingenuità di Loliva regala a Kerjota una punizione a due in area, ma l’ex Vigor Senigallia conclude sulla barriera. Intorno al 20’ Palladini manda dentro ogni componente del suo reparto offensivo: in campo vanno Fabbrini (che si fa male dopo un amen) e poi Moretti. Proprio quest’ultimo, nel finale, finisce a terra in piena area di rigore dopo un tentativo di intervento di Ferri. Il difensore prende la palla o le gambe dell’avversario? I locali protestano, ma l’arbitro non ha dubbi, è penalty. Dall’undici metri Eusepi vince il duello a distanza con Loliva. E’ il definitivo 1-1. Un risultato da accogliere positivamente, in attesa che la corazzata di mister Palladini riesca ad esprimere tutto il suo potenziale. E chissà che questo non possa accadere già a partire da domenica prossima, quando al “Riviera delle Palme” arriverà L’Aquila, per uno scontro diretto che promette già scintille.