La Samb completa l'iscrizione alla Serie C, attesa per il via libera della Lega Pro

La Samb ha completato la documentazione per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. L’amministrazione comunale ha assegnato lo stadio al club del presidente Vittorio Massi e conseguentemente gli ha consegnato la documentazione richiesta che è stata trasmessa e depositata con tutte le altre richieste presso la sede della Lega Pro di Firenze. Mancava solo quest’atto in quanto già il club del Riviera delle Palme aveva presentato la fideiussione di 350mila euro, la tassa gara, le liberatorie dei calciatori fino a giugno e il cambio della ragione sociale. Insomma ora è tutto a posto e si attende solo il via libera da parte della Lega Pro. I termini per formalizzare l’iscrizione scadrà venerdì prossimo 6 giugno. Slitta invece alla prossima settimana la firma della convenzione per il Riviera delle Palme. Sarà di cinque anni. Intanto proseguono i lavori sul terreno di gioco dello stadio. L’obiettivo è quello di renderlo presentabile ed al top per la fine di luglio quando il presidente Massi ha l’intenzione di organizzare amichevoli di lusso. La prima dovrebbe vedere protagonista la Roma del neo tecnico Gasperini contro una squadra straniera. L’altra, invece, ha il sapore dell’amarcord. Infatti, quest’anno si festeggiano i 40 anni del Riviera delle Palme che nell’agosto del 1985 è stato inaugurato con un amichevole del Milan terminata sul punteggio di 1-1 (Bronzini-Paolo Rossi).

Il presidente Massi per questa occasione avrebbe pensato proprio di ospitare a San Benedetto i rossoneri di Max Allegri. Però sarebbero sorti dei problemi in quanto alla fine di luglio il Milan è impegnato in una tournee in Asia e in Australia, mentre il 9 agosto è fissata un’amichevole con il Leeds. La Samb vorrebbe invitare il club rossonero intorno a Ferragosto, ma intorno a quella data il Milan potrebbe scendere in campo in Coppa Italia. E quindi ecco che questo test amichevole potrebbe saltare. Non resta che attendere. Se ne saprà di più nei prossimi giorni. Intanto venerdì sera altra grande festa per la promozione della Samb in piazza Carducci nel quartiere Ischia 2 di Grottammare. Ennesimo bagno di folla a testimonianza della grande passione che è tornata a pulsare intorno ai colori rossoblù. Stand enogastronomici, musica dal vivo, dj set e l’immancabile accensione di torce che hanno reso ancora più suggestiva la serata. Presenti il presidente Vittorio Massi, il dg Roberto Ricci, il dirigente Gigi Traini, il tecnico Ottavio Palladini ed i calciatori Umberto Eusepi, Simone Paolini, Nazzareno Battista circondati dall’abbraccio della tifoseria. Per quanto riguarda, infine, il tema delle riconferme si allontana Mattia Gennari, mentre c’è ancora un piccolo margine di trattativa per quanto riguarda Luca Guadalupi.

Benedetto Marinangeli