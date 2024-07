La Samb è quasi pronta. Manca un altro attaccante

E da oggi sarà possibile ufficializzare riconferme e nuovi acquisti. Il primo luglio è una data importante per ogni società di calcio. Figuriamoci per la Samb i cui dirigenti sono al lavoro per allestire una formazione competitiva da mettere a disposizione di Ottavio Palladini. Da oggi, quindi, sarà possibile ufficializzare gli accordi presi con i centrocampisti Paolini e Tourè (2005), il difensore Chiatante (2004) e l’attaccante Lonardo (2005). Il tecnico rossoblù, poi, in ritiro valuterà le caratteristiche del centrocampista Yaba Thiaw che nella passata stagione ha collezionato quindici presenze ed un gol con il Termoli dal mese di dicembre. Saranno poi ratificati gli accordi raggiunti con il portiere classe 2004 Emanuele Semprini che dopo tre stagioni da titolare in D, lascia il Trastevere, con il centrale difensivo del Tau Altopascio Alessio Zini e col centrocampista ex Nardò Cosimo Guadalupi. Inoltre saranno ufficializzati, anche nei prossimi giorni, i difensori Alessio Milone (2006) del Montespaccato e Matteo Lanza (2005) del Licata e il centrocampista Flavio Tataranni (2006) del Grifone Roma con cui la Samb da tempo ha raggiunto l’accordo. Insomma la costruzione della nuova Samb sarebbe già a buon punto. Mancherebbe un difensore centrale, probabilmente under, da affiancare a Gennari, Pezzola e Zini ed un altro attaccante. Ruolo in cui in pole position c’è Federico Moretti che a breve si svincolerà dall’Ancona ed è un vecchio pallino del diesse De Angelis che lo aveva seguito anche lo scorso anno.

Sempre nel reparto avanzato c’è da risolvere il dualismo Fabbrini-Senigagliesi. Il primo vanta ancora un altro anno di contratto con la Samb ma non sembra, almeno per il momento, rientrare nei piani tattici di Palladini. Senigagliesi, invece, oltre ad essere più giovane è anche più duttile sotto il profilo tecnico-tattico, potendo essere impiegato anche come intermedio. La decisione finale sarà presa dallo staff tecnico e dalla dirigenza. Non resterà alla Samb Barberini che è seguito con attenzione dal Teramo. Un mese di luglio estremamente importante perché dalla mezzanotte dell’8 luglio alle 18 del 12 luglio dovranno essere presentate le domande di iscrizione al prossimo campionato con tutte le documentazioni richieste. L’intenzione del presidente Vittorio Massi è quella di formalizzarle già al primo giorno utile e cioè lunedì 8 luglio. La Covisod, entro il 16 luglio le esaminerà e comunicherà ai club l’esito dell’attività di controllo.

Benedetto Marinangeli