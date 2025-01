La Samb ritrova Baldassi: "Continuiamo a vincere"

Il ritorno al gol di Valerio Baldassi a Recanati riconsegna alla Samb un elemento fondamentale del suo scacchiere in vista di un girone di ritorno estremamente impegnativo che vede i rossoblù concentrati al massimo per il raggiungimento della promozione in Serie C. "Contro la Recanatese -dice Baldassi ai microfoni di Radio Azzurra nel corso della trasmissione Pianeta Samb- mi sono tolto una bella soddisfazione dopo due mesi fuori per infortunio che ha spezzato il momento positivo che stavo vivendo. Il mio obiettivo è quello di fare bene con la Samb e coronare il sogno che tutti noi abbiamo. Si tratta della mia prima esperienza in una piazza così importante e con un pubblico meraviglioso che ci fa tremare le gambe ogni domenica ma al quale siamo contenti di dare le giuste soddisfazioni. Anche per il futuro spero di restare alla Samb". L’immediato si chiama Notaresco. "Un avversario -spiega Baldassi- da non prendere sottogamba. Nonostante sia all’ultimo posto in classifica ha raccolto meno di quanto espresso in campo. All’andata ci mise in difficoltà ma allora era un’altra Samb che doveva ancora integrarsi e smaltire la dura preparazione atletica svolta nel corso dell’estate. Dobbiamo proseguire la nostra striscia positiva per presentarci a L’Aquila con un importante margine di vantaggio. Credo che gli abruzzesi siano gli unici nostri antagonisti per la promozione in Serie C. Le altre sono staccatissime ed avranno molte difficoltà a reinserirsi nella lotta per il primo posto".

Contro il Notaresco la Samb potrà contare anche su Alessandro Sbaffo. "Sbaffo - è sempre Baldassi che parla - si è calato positivamente nella nostra realtà. Si è inserito con umiltà mettendosi a disposizione del gruppo. E’ un ottimo calciatore ed ha già fatto vedere nel corso degli allenamenti tutto il suo valore. E’ arrivato in un gruppo unito e per noi rappresenta un valore aggiunto. La nostra è una famiglia -conclude l’attaccante rossoblù- in cui tutti si aiutano. Stiamo bene insieme e ci alleniamo sempre con il sorriso". Questa mattina classica seduta di rifinitura sempre al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli per provare gli ultimi schemi in vista del match con il Notaresco. La gara sarà diretta da Vincenzo Hamza Riahi di Lovere (Orlando- Nkenkeu Teulem).

Benedetto Marinangeli