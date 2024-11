"La strada in via Dandolo sta franando"

In che condizioni si trova il cantiere di via Dandolo? Verrà portato a termine entro breve, oppure bisognerà attendere ancora? Attorno allo scavo attuale serve un nuovo margine? Domande che sorgono spontanee nel visitare la strada interessata dai lavori per la sistemazione dei sottoservizi. Tanto che una nuova protesta, dopo il sit in della primavera scorsa, è dietro l’angolo. Si ricorderà, infatti, che gli abitanti di zona si erano lamentati per la presenza delle tre cabine elettriche da 15 metri nelle immediate vicinanze delle proprie abitazioni. Elementi necessari per il funzionamento del sistema, e che però verranno spostate in piazza del Pescatore, al posto di alcuni parcheggi.

"Sappiamo che grazie all’intervento del sindaco Spazzafumo verranno trasferite le cabine elettriche – dice un referente degli abitanti di zona – ma l’attuale situazione, in via Dandolo, non è più sostenibile da parte di noi residenti. Al cantiere urge una nuova perimetrazione, dato che in alcuni punti la strada sta franando, così come alcune porzioni dei passaggi pedonali e carrabili, erose. All’interno dello scavo si crea spesso un acquitrino e alcune case si sono riempite di zanzare. Nei giorni in cui ha fatto vento forte lì dentro è volato di tutto. Fino ad ottobre i lavori sono andati avanti con una cadenza sostenuta, e infatti è stata fatta e coibentata la seconda vasca: da un paio di settimane, invece, il ritmo è cambiato notevolmente. E siamo quasi arrivati a Natale". La domanda quindi sorge spontanea: in questo contesto, i mezzi di pulizia delle strade riescono a passare agevolmente per svolgere il proprio lavoro?

"Chiediamo, entro le festività, il ripristino del livello stradale e la copertura del tratto scavato, in modo che si possa utilizzare la carreggiata. Magari anche con un asfalto provvisorio". Insomma, è probabile che il vertice comunale dovrà riattivarsi per rappresentare le istanze dei cittadini, alcuni dei quali sono tornati sul piede di guerra e potrebbero anche decidere di muoversi autonomamente. L’intervento che si sta effettuando in via Dandolo è per la sistemazione della rete fognaria in zona nord-ovest ‘Ballarin’. Lavori per cui si è reso necessario un investimento di oltre 1,6 milioni e che porteranno alla realizzazione di una vasca dove far confluire le acque piovane. È noto, infatti, che con bombe d’acqua o forti piogge, le strade dei quartieri nord (San Filippo Neri e Marina Centro) si allagano, anche dopo poche ore di precipitazioni importanti.

Giuseppe Di Marco