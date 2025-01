Ladri messi in fuga in via Burrone a Colli

Ladri scatenati a Colli del Tronto, cercano di entrare da una finestra di un appartamento, ma vengono scoperti e messi in fuga. Sventato furto due giorni fa. L’episodio è avvenuto in via Burrone, nella parte bassa del paese. Grazie all’allarme dei cittadini, che stanno cercando di controllare il territorio, i ladri sono stati messi in fuga. I vicini di casa, quando si sono accorti dei rumori provenienti dall’appartamento, hanno lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri, che indagano. I ladri quando si sono visti scoperti hanno preferito la fuga, sono fuggiti via a mani vuote, facendo perdere le loro tracce. Sull’episodio indagano i carabinieri di Castel di Lama competenti per territorio. Il tentato furto si aggiunge ai due colpi messi a segno negli ultimi giorni, che stanno creando allarme e preoccupazione fra i residenti. Furti anche a Castel di Lama. La Vallata, ancora una volta è nel mirino dei ladri. Il passa parola dei cittadini è riuscito a sgominare l’ennesimo furto. Negli ultimi tempi, sempre a Colli, un uomo, senza specificare cosa andasse facendo, si è recato in alcune abitazioni, perlustrando ogni cosa. Un comportamento che ha suscitato profonda preoccupazione fra i cittadini. Intanto proseguono le indagini, si stanno visionando anche le telecamere installate sul territorio, nella speranza che possano aiutare gli investigatori a fare chiarezza su quanto sta accadendo, con l’auspicio che non si ripeta ciò che è successo a Spinetoli, dove un intero paese è stato messo letteralmente a ferro e fuoco dai ladri.

m.g.l.