Le cade in testa un ramo, paura per una ragazza

Colpita in testa da un ramo di palma, mentre passava a piedi tra via Paolini e viale Secondo Moretti, di fronte al civico 69, una ragazza di 16 anni ha dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso a seguito di una ferita lacero contusa al cuoio capelluto. L’incidente è accaduto intorno alle 13 di ieri e subito la giovane è stata soccorsa dai passanti e dai commercianti della zona che hanno chiesto l’intervento del 118. Sul posto è arrivato un equipaggio della potes-118 che ha accompagnato la ragazza all’ospedale. Dopo le cure del caso la sedicenne è stata dimessa. "Abbiamo più volte chiesto che le palme fossero potate periodicamente – raccontano i commercianti – Adesso che c’è scappata la giovane ferita forse sarà programmata la manutenzione. Ogni volta che c’è vento forte, come nei giorni scorsi, i rami si staccano e non solo qui in centro, anche in altre parti della città. Le palme hanno bisogno di essere potate e non si possono lasciare rami penzolanti, perché poi accadono questi episodi. Fortuna non è successo qualcosa di grave, ma se centrava un bambino?". Sul luogo dell’incidente è intervenuto un agente della polizia locale per i rilievi del caso ed ha poi segnalato l’accaduto all’ufficio parco e giardini.