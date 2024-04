Lo show deve continuare. Al lavoro per l’estate

Nonostante la grave perdita dell’amico e storico quintanaro Andrea Ferretti, di cui ieri è stato celebrato il funerale, la macchina organizzativa della kermesse ascolana deve rispettare il suo intenso cronoprogramma.

I festeggiamenti per il Settantennale della Quintana, in attesa delle giostre di luglio e agosto, che sicuramente rappresenteranno il clou per quanto riguarda il periodo estivo, stanno per entrare nel vivo. Il consiglio degli anziani, in sinergia con i sestieri e con l’amministrazione comunale, ha presentato ulteriori iniziative che arricchiranno il programma previsto per celebrare tale ricorrenza. Una di queste novità è mirata a rendere il centro storico e il percorso del corteo ancora più spettacolare e colorato. Si procederà infatti all’installazione di nuovi portabandiera sulle facciate degli immobili che si trovano lungo il percorso del corteo, dove poi, nel periodo quintanaro, verranno issati nuovi drappi con i colori dei sei sestieri e del Comune di Ascoli. Le installazioni riguarderanno in particolare piazza Ventidio Basso, via Cairoli, via del Trivio, via Ceci, corso Mazzini, corso Trento e Trieste, piazza Roma, via Panichi, via Del Duca, piazza Arringo, viale De Gasperi e corso Vittorio Emanuele. Questo anche in virtù del fatto che, negli ultimi anni, a seguito dei tanti interventi di restauro degli immobili del centro storico, molti portabandiera sono stati rimossi. Sarà necessario quindi, acquisire le opportune autorizzazioni dei proprietari degli immobili su cui sarebbe utile installare un portabandiera con relativa bandiera. Si è quindi pensato di indire uno specifico avviso pubblico a cui gli interessati possono inviare la propria adesione. Bando che può essere consultato sul sito della Quintana. Le bandiere verranno poi installate ogni anno, dal primo giugno al primo settembre. Altra iniziativa: è online il bando per la realizzazione del fazzoletto celebrativo del Settantennale. La partecipazione è gratuita e riservata ai maggiorenni. Tutti i partecipanti, si legge nell’avviso pubblico, potranno presentare una sola proposta e al vincitore andranno due biglietti omaggio per assistere a ciascuna delle due giostre di quest’anno. La scadenza per la consegna degli elaborati è fissata entro le ore 12 di mercoledì 8 maggio. La commissione giudicante, che avrà il compito di scegliere il vincitore, si riunirà sabato 11 maggio, sempre alle 12. Nel corso delle prossime settimane, infine, il consiglio degli anziani presenterà altre iniziative che verranno predisposte proprio per il Settantennale della Quintana.

m. p.