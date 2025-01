Mariner-Portuali col fiato sospeso. Ma alla fine un solo punto a testa

Atletico Mariner3Portuali Dorica3

ATLETICO MARINER: Amato, Marucci (34’ st Luciani), Di Filippo, Oddi (34’ st Ricci), De Vito, Kiwobo, Lorenzoni (20’ st Lalaj), Picciola (47’ st Panza), Rodriguez, Napolano, Cialini. All. Puddu

PORTUALI DORICA: Tavoni Simone, Ragni, Lucesoli (13’ st Altieri), Girolimini (13’ st Pangrazi), Tavoni Filippo, Santoni, Candolfi, Sassaroli, Gioacchini (18’ st Testoni), Guzzini, De Marco (47’ st Franca). All. Ceccarelli

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro

Reti: 6’ De Marco (P), 9’ Picciola (A), 3’ st Oddi (A), 11’ st Gioacchini (P), 24’ st (rig.) De Marco (P), 27’ st Cialini

Finisce con uno spettacolare 3-3 lo scontro salvezza tra l’Atletico Mariner e i Portuali Dorica. La gara si accende subito e già al 6’ gli ospiti passano in vantaggio con De Marco, pronta la reazione dell’Atletico Mariner e dopo tre minuti Picciola ristabilisce la parità. La squadra di mister Puddu crea un paio di occasioni, mentre gli ospiti si rivedono alla mezzora con un tiro a lato di De Marco, sul capovolgimento di fronte è invece Tavoni a dire di no a Cialini. Al 37’ proteste dei locali per un tocco di mano in area non ravvisato.

La ripresa si apre con il vantaggio dell’Atletico siglato al 3’ st da Oddi, ma i Portuali ristabiliscono subito la parità con Gioacchini. La partita resta aperta e gli ospiti si fanno pericolosi, prima con Pangrazi e quindi arriva il vantaggio siglato da De Marco su rigore: 2-3. Anche questa volta il vantaggio è di breve durata e al 27’ st Cialini firma il 3-3. Nel finale con le squadre stanche c’è poco da segnalare, di rilievo solo un tiro di Rodriguez ben parato da Tavoni.