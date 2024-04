Mario Vivani, nel suo palmares in bianconero le storiche promozioni in B del '72 e in A del '74

Ascoli, 17 aprile 2024 – Un altro pezzo di storia dell’Ascoli Calcio se ne è andato. All’età di 75 anni è purtroppo venuto a mancare Mario Vivaani, indimenticato centrocampista dell’era Rozzi-Mazzone soprannominato ‘Bruschetta’. Mario, non solo è stato il primo marchigiano a giocare in serie A con l’allora Del Duca Ascoli, ma è stato anche uno dei calciatori che ha indossato più volte, dal dopoguerra in poi, la maglia dell’Ascoli, la squadra della magnifica cavalcata dalla serie C alla serie A. 233 presenze (secondo assoluto nella classifica all time dell'Ascoli Calcio) e 3 goal nelle stagioni dal 1967 al 1976 per questo giocatore storico del Picchio.

Nel suo palmares in bianconero, le storiche promozioni in B del '72 e in A del '74. Nato a Cagli, dopo la sua fulgida carriera è ritornato ad abitare nel pesarese lasciando tra le Cento Torri il figlio Manuel, altro talentuoso centrocampista. Con il suo numero 10 sulle spalle, Mario Vivani assicurava gol e spettacolo. Un vero ‘regista’ come si chiamavano prima i calciatori in grado di coordinare la manovra della squadra. E’ deceduto all’ospedale di Urbino dopo una breve malattia. Era tornato ad Ascoli anche recentemente per la festa dell’Ascoli. Alla famiglia giungano le condoglianze del Carlino.