Massa bis a Offida: "Avanti con i progetti"

Offida riconferma la fiducia al sindaco Luigi Massa e la sua lista ‘Offida, solidarietà e democrazia’, con 1.790 voti, pari al 61,18%. Il primo cittadino guadagna la poltrona più alta del Comune e guiderà per il secondo mandato la città. Si ferma invece al 38%, con 1.136, lo sfidante Adalberto Massicci, della lista civica ‘Obiettivi Comuni per Offida’. "E’ una grande soddisfazione – dichiara entusiasta il sindaco Massa – per questa riconfermata fiducia, per il lavoro che abbiamo svolto in questi cinque anni, adesso lavoreremo per portare avanti tutti i progetti messi in campo per la città. I cittadini hanno dimostrato con il loro voto di apprezzare il lavoro svolto dall’amministrazione comunale e di voler continuare su questa strada di crescita e di sviluppo per la nostra città, non li deluderemo". Dopo i risultati ad Offida è esplosa la festa. "Il risultato elettorale – prosegue il sindaco – ci incoraggia ad andare avanti e lavorare con impegno e dedizione e a dare il massimo per il bene di Offida. Avevamo promesso che avremmo progettato l’Offida del futuro, con pragmatismo, serietà, responsabilità e umiltà e lo faremo. ‘Offida Solidarietà e Democrazia’ continuerà a far grande la nostra città. Ringrazio tutti voi per il supporto, già da domani ricominceremo a lavorare con la dedizione e l’ impegno che ci hanno sempre contraddistinto. Gli aspetti – ribadisce Massa – che rendono il nostro programma unico e molto concreto li abbiamo identificati con quattro pilastri fondamentali su cui costruire il futuro di Offida: solidarietà e inclusione, qualità della vita, sviluppo sostenibile. Ogni punto del nostro programma è stato individuato con l’obiettivo di migliorare la vita dei cittadini di Offida, senza lasciare nessuno indietro porteremo avanti questi propositi. Tanti sono stati i progetti che abbiamo messo in campo, sui quali stiamo lavorando, che già sono in grado di fare la differenza, continueremo con lo stesso entusiasmo". Su 4.343 aventi diritto al voto sono stati 3.013 i votanti (69,38%), le schede nulle sono state 51, mentre le bianche 36.