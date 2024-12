Michetti spiega:: "Avremo un cartellone nutrito di eventi"

Sono iniziati sabato gli eventi natalizi a Carassai con l’accensione dell’albero e delle luminarie in centro storico, con i canti e i balli dei bambini dell’Oratorio. "Avremo un cartellone nutrito di eventi – dichiara il Sindaco Gianfilippo Michetti – che coprirà il mese di dicembre fino agli inizi di gennaio. Fra le novità di quest’anno la disponibilità della casetta di legno per il mercatino dei bambini e l’albero di Carassai che parteciperà, insieme a quelli di altri Comuni della Regione, al concorso dell’albero di Natale più bello. Tutto ciò è reso possibile grazie al coordinamento dell’Amministrazione comunale e alla collaborazione e alla sinergia che si sono realizzate con le storiche associazioni locali: la Pro Loco e l’Archeoclub d’Italia-Sede di Carassai e le nuove Associazioni recentemente costituitesi come la Visioneria e le associazioni della parrocchia come l’Oratorio Carlo Acutis già in attività e il Circolo Acli e la sede locale di Caritas Italiana che verranno inaugurate proprio nel periodo natalizio". In programma vi sono spettacoli teatrali, concerti, mercatini promossi dai bambini, mostre, eventi culturali e laboratori. Eventi per tutti i gusti e per tutte le età.