Minacce col coltello: arrestato. E in due nei guai senza permessi

Nei giorni che hanno preceduto la vigilia dell’ultimo dell’anno, i carabinieri della compagnia di San Benedetto hanno stretto le maglie dei controlli su tutto il territorio, in particolare lungo la fascia costiera. Nell’ambito dei servizi i militari dell’arma hanno denunciato all’autorità Giudiziaria di Ascoli, un cittadino di nazionalità nigeriana, trentenne, che ha minacciato con il coltello un coetaneo connazionale, nella zona di Monte Aquilino a Porto d’Ascoli. Un litigio scoppiato per futili motivi che per fortuna si è risolto ’senza colpo ferire’, tranne la denuncia. Stessa sorte per due marocchini di 25 e 40 anni intercettati a bordo di un’auto in comune di Acquaviva Picena. Entrambi erano sprovvisti di documenti di ingresso e di soggiorno sul territorio nazionale. I due magrebini sono stati avviati in Questura per regolarizzare la loro posizione, altrimenti saranno espulsi.