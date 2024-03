Morto Arnaldo Marcolini, mondo della cultura in lutto

Ascoli, 28 marzo 2024 – Mondo dell’arte in lutto per la scomparsa del conosciutissimo artista ascolano Arnaldo Marcolini deceduto oggi all’età di 87 anni. Il Maestro Marcolini aveva insegnato anche all’Istituto d’Arte Licini dopo essersi diplomato al Liceo Artistico a Roma, ed essersi poi iscritto all’Accademia di Belle Arti in via di Ripetta.

Nella sua quasi settantennale carriera artistica ha attraversato diversi stili tra cui il figurativo e l’astratto-informale. Famosi il suo Miles, i Nodi e i Maya, e tra i suoi lavori ricordiamo anche un omaggio a Cecco d’Ascoli.

I quadri di Marcolini sono ospitati in importanti musei e gallerie tra cui il Prado di Madrid, il Puskin di Mosca e l’Università di Harvard. Tre opere sui Maya erano presenti all’edizione 2011 della Biennale di Venezia.

Ha partecipato a mostre personali e collettive in tutto il mondo. Le sue opere grafiche sono state esposte anche alla ‘’Wash Art’’ di Washington e alla "Fiera d’arte" di Bologna. Ha conosciuto il fotografo Oliviero Toscani e l’attore teatrale Alfredo Piano.

Nel 2003 ha allestito la mostra su Cecco d’Ascoli "Mastro Nodo Cecco’" e in tempi più recenti era stato invitato a diverse mostre, anche internazionali come l’omaggio a Salvador Dalì in Spagna.

Nell’aprile del 2019 i Milites di Marcolini erano stati ospitati nelle sale espositive del Forte Malatesta e lui stesso aveva commentato: "Questa è la mostra di commiato dalla gente, sebbene continuerò a lavorare. Ne ho realizzate tantissime e ora sono stanco. Per me, esporre rappresenta una maniera per parlare con la città, per raccontare un periodo della mia carriera artistica".

Marcolini è stato anche un poeta. Ha affidato ai versi i suoi pensieri più intimi e profondi. Negli ultimi anni ha portato avanti la battaglia per dare lustro ad una generazione di pittori ascolani che negli anni Sessanta ha fatto la storia dell’arte e della cultura di Ascoli e del Piceno e si sono fatti conoscere in Italia e nel mondo.

La salma di Arnaldo Marcolini rimarrà esposta nella Casa Funeraria Damiani fino a poche ora prima della cerimonia funebre che verrà celebrata domani alle 15.30 nella Chiesa del Sacro Cuore a Campo Parignano. Alla moglie Gilda e ai figli Luca, collega giornalista e Marco, segretario generale dell’Ascoli Calcio, giungano le condoglianze del Carlino.