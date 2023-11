Nuova aula informatica per la scuola D’Azeglio: dopo il furto, 31 pc in dono

Ascoli, 24 novembre 2023 – Taglio del nastro, ieri mattina, nel plesso della scuola secondaria di primo grado ‘D’Azeglio’, dell’aula informatica dove, nel mese di agosto, si erano introdotti dei malviventi portando via tutti i computer di cui era dotata.

In seguito al furto, il cui bottino è stato di 35 pc portatili e di un televisore, la dirigente scolastica Valentina Bellini aveva fatto un appello affinché qualche magnanimo imprenditore potesse aiutare la scuola nell’acquisto di nuovi dispositivi elettronici, così da permettere agli studenti di non dovere fare a meno del laboratorio di informatica. All’appello ha risposto il Gruppo Gabrielli donando, subito dopo l’inizio del nuovo anno scolastico, i computer, 31, e una smart tv. E ieri mattina, alla presenza della preside Valentina Bellini, della rappresentante della holding del Gruppo Gabrielli, Stefania Gabrielli, e dei genitori che compongono il consiglio d’istituto della scuola, ovvero Mattia Bottacini (presidente), Flavia Rosati, Donatella Forlini, Anna Paola Scioletti, Andrea Serricchio, Valeria Poli, Anna Laura Levantesi e Milena Sturba, è stata inaugurata l’aula.

"Sono stata molto colpita in prima persona dalla notizia del furto subito dalla scuola durante il periodo estivo, e come azienda siamo stati felici di aver contribuito al ripristino dell’aula di informatica – dice Cesira Gabrielli, presidente del Gruppo Gabrielli –. La famiglia Gabrielli è sempre pronta a sostenere progetti che portino benefici immediati e tangibili al territorio, e il nostro intervento a favore della scuola D’Azeglio rientra sicuramente tra questi. Siamo orgogliosi di aver rafforzato la dotazione didattica per il miglioramento del progetto formativo dei ragazzi".

“Desidero esprimere la sentita gratitudine, mia personale e di tutta la comunità scolastica dell’Istituto scolastico comprensivo Ascoli centro-D’Azeglio – dice la dirigente scolastica Valentina Bellini – per la disponibilità manifestata dalla holding del Gruppo Gabrielli nell’aiutarci in questo increscioso episodio del furto. Un laboratorio multimediale aggiornato e efficiente come quello che ora abbiamo, è strumento essenziale per la costruzione di un percorso formativo di qualità. È stato un bellissimo esempio di virtuosa solidarietà del mondo dell’impresa per la scuola, che costruisce ogni giorno il futuro della città. Voglio ringraziare in modo speciale anche la componente genitori del consiglio di istituto della scuola, in quanto sono stati proprio loro e solo loro ad attivarsi per sostenerci dopo il furto. La scuola non è ancora dotata di allarme, e per questo abbiamo sollecitato il Comune, ma per i computer questa volta abbiamo fatto una polizza contro il furto".