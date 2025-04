Ottavio Palladini confermato allenatore della Sambenedettese in Serie C

Ottavio Palladini sarà l’allenatore della Samb anche nel prossimo campionato di Serie C. Prosegue così la collaborazione tra il tecnico rivierasco e il club presieduto da Vittorio Massi. Una notizia che era nell’aria. "La Sambenedettese - si legge nella nota del sodalizio rossoblù - annuncia l’accordo per il proseguo del rapporto lavorativo con l’allenatore Ottavio Palladini, che ha accettato la proposta della società rossoblù al termine di un incontro tenutosi oggi pomeriggio (ieri, ndr) allo stadio Riviera delle Palme con il presidente Vittorio Massi ed il direttore sportivo Stefano De Angelis. Tutti i dettagli che saranno svelati nei prossimi giorni".

Intanto la Samb sta definendo anche una partnership importante per il futuro. Grazie al lavoro dell’ufficio marketing, guidato da Maurizio Di Ubaldo e William Clementi, il club rossoblù potrebbe dunque chiudere un accordo di primo livello con la Ceres, marca di birra danese famosa in tutto il mondo. Non sono state rese note le eventuali cifre e la durata dell’accordo, essendo una questione ancora da chiudere definitivamente. La Ceres nel 2017 ha sponsorizzato l’Avellino.

Intanto anche il giornalista e scrittore Vincenzo Mollica festeggia il ritorno in Serie C della Samb in un video nel quale manifesta tutta la sua gioia. "La Sambenedettese -dice- ha toccato il vertice della Serie C. Mi ha telefonato il sindaco che mi ha nominato cittadino onorario. Da quel momento tifo Sambenedettese. Ora dobbiamo andare avanti. Io tifo Sambenedettese, permanentemente, instancabilmente e appassionatamente. Un abbraccio grande ai tifosi, ai giocatori, alla squadra e al sindaco".

Ieri pomeriggio al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli panini con la porchetta per tutti offerti dal supertifoso di Castel di Lama Mariano Baiocchi. Per il match con la Civitanovese di domenica 4 maggio sono già sold out i 600 biglietti della Curva Nord Massimo Cioffi. Infine i rossoblù si stanno preparando per il match di domenica prossima contro la Fermana. Mancheranno l’ex Gennari operato al dito della mano sinistra e Sbaffo alle prese, negli ultimi giorni con un problema fisico. Palladini recupererà invece Moretti e D’Eramo che hanno scontato il turno di squalifica. Questo pomeriggio test in famiglia con la Juniores.

Benedetto Marinangeli