Pavisintex assume capocantiere e manovali

L’impresa edile Pavisintex, di Montegiorgio, con sedi di lavoro nelle province di Fermo, Macerata e Ancona assume personale. Diversi i profili ricercati. Uno è quello di capocantiere con esperienza, con età tra i 40 e i 60 anni, automunito ed in possesso della patente B da assumere a tempo determinato ed a tempo pieno (trasformabile, rinnovabile). Si ricerca, poi, escavatorista con conoscenze tecniche per escavatori e autocarri con gru. Il candidato non dovrà avere meno di 20 anni e più di 55 anni, dovrà essere automunito. Anche in questo caso la proposta di contratto è tempo determinato ed orario tempo pieno (8-12/13-17). La Pavisintex ricerca anche un manovale edile, sempre tra i 20 e i 55 anni, automunito. La proposta di contratto è a tempo determinato ed orario tempo pieno (8-12/13-17). Il contatto diretto è il seguente: telefono 338/1864828. In ogni caso occorre fare riferimento al centro per l’impiego di Fermo. E’ possibile inviare una email a centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it o contattare i numeri telefonici 0734/212656 - 0734/212670.