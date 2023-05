Pedopornografia Ascoli, ex sacerdote a processo

Ascoli, 25 maggio 2023 – La Procura distrettuale di Ancona ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio per Alberto Bastoni, ex sacerdote della Diocesi di Ascoli; deve rispondere di detenzione o accesso a materiale pornografico e il processo a suo carico inizierà il 10 novembre prossimo.

Tutto è iniziato con una perquisizione effettuata il 26 maggio 2020 nell’abitazione di don Alberto Bastoni presso la Curia vescovile. Quel giorno i militari dell’Arma si presentarono a casa del sacerdote di origini riminesi su mandato della Procura distrettuale di Ancona che lo ha iscritto al registro degli indagati per l’ipotesi di reato di detenzione di materiale pedopornografico.

L’indagine ha preso in esame telefoni cellulari, computer, hard disk, supporti informatici che erano nella disponibilità di don Alberto e che vennero sequestrati. La perquisizione è stata disposta dal sostituto procuratore di Ancona Ruggiero Dicuonzo avendo motivo di ritenere che nell’alloggio potesse essere custodito materiale relativo a pornografia minorile e alla detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minori di 18 anni. La magistratura dorica sarebbe arrivata a sospettare che don Bastoni detenesse materiale pornografico riguardante minori avendo avuto traccia di sue frequentazioni di siti e chat inerenti questo tipo di materiale. Il sacerdote difeso dagli avvocati Umberto Gramenzi e Simone Fioravanti deve difendersi dall’accusa di aver violato l’articolo 600 quater del codice penale che riguarda chiunque si procuri o detenga materiale pedopornografico, seppure non ne sia stato l’autore o gli sia stata offerta a titolo gratuito. Ipotesi di reato accertata il 9 aprile 2020.

"Ad oggi nessuno si è fatto avanti per denunciare comportamenti sconvenienti da parte mia verso minori o cose del genere. Mai e poi mai. Non sono un pedofilo" disse Alberto Bastoni in un’intervista rilasciata al Resto del Carlino al termine di un’udienza riguardante due persone accusate di avergli spacciato cocaina. Imputatati erano l’ascolano Marco Traini e la brasiliana Angelina Soares De Souza, accusati di aver ceduto droga, in circostanze diverse, all’ex sacerdote del Duomo di Ascoli Alberto Bastoni che a seguito di questa vicenda ha rinunciato all’abito talare. Il giudice del tribunale di Ascoli Tiziana D’Ecclesia ha condannato Traini a un anno e al pagamento di 2.000 euro di multa ed ha assolto Soares De Souza. L’accusa aveva chiesto la condanna a un anno per entrambi gli imputati, difesi dagli avvocati Umberto Gramenzi e Silvia Morganti.