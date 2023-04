Scambiava online immagini pedopornografiche: 60enne condannato

Faceva parte di un giro di pedopornografi con i quali si scambiava immagini e video pornografici in cui erano protagonisti bambine e bambini. Per questo motivo un 60enne residente a Porto San Giorgio è comparso davanti al Collegio penale del tribunale di Fermo. L’uomo, al termine del processo, è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione, per il reato di diffusione e detenzione di materiale pedopornografico. L’imputato, che era stato smascherato dalla polizia postale attraverso un sofisticato iter informatico, faceva parte di una sorta di organizzazione che aveva creato un sito segreto criptato i cui componenti erano sparsi in tutta Italia e parte dell’Europa. L’inchiesta aveva preso il via quando gli investigatori si erano infiltrati, con una falsa identità informatica, in un giro di pedopornografia su internet.

Gli specialisti della polizia postale erano riusciti così a collegarsi al sito segreto, in cui un gruppo di persone condividevano immagini e video con minori nudi, impegnati in performance sessuali.

Attraverso un programma informatico di ultima generazione avevano scoperto i numeri identificativi dei computer che utilizzavano il sito e, oltre a diversi componenti del giro, era stato così individuato il numero di un telefono fisso di Porto San Giorgio. Il caso era passato per competenza territoriale alla Procura distrettuale di Ancona, che aveva incaricato la polizia postale di Ascoli Piceno di ulteriori indagini per scoprire chi utilizzasse il numero. Dopo aver identificato il 60enne e individuata la sua abitazione di Porto San Giorgio, era scattata una perquisizione durante la quale era stato sequestrato il computer dell’uomo, dove erano stati trovati i video e le foto pedopornografiche in questione e il programma per accedere al sito.

