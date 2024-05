Piazza Cristo Re, arriva il restyling. Entro maggio una commissione

Dopo piazza Montebello e piazza San Pio X arriva anche il restyling di piazza Cristo Re. L’iniziativa, attesissima dai residenti di Porto d’Ascoli, è stata già discussa in maggioranza ed entro maggio dovrebbe essere convocata una commissione per illustrare al consiglio i dettagli e le tempistiche dell’operazione: per realizzare quanto avrebbe in mente di fare l’amministrazione servirà un investimento di 750mila euro. Come verrà la nuova piazza? Anche se l’idea progettuale non è ancora stata presentata, secondo indiscrezioni sarebbe prevista la realizzazione di una fontana al centro, nonché di diverse aree verdi per far sì che bambini e famiglie tornino a frequentarla. Il punto è che circa un anno fa il vertice comunale, in testa l’assessore Laura Camaioni, ha accolto le richieste del quartiere Porto d’Ascoli Centro, che domandava il ripristino del mercato settimanale di fronte alla chiesa del Cristo Re.

Gli stand, che attualmente operano all’angolo fra via Toti e via Mare – fra mille polemiche per le soste in doppia fila della clientela - torneranno a lavorare nella sede originaria, ma questo non basta per rivitalizzare una superficie in cui è raro vedere qualcuno passeggiare. Da qui l’idea di intervenire con un vero e proprio restyling in grado di abbellire la piazza e renderla appetibile per giovani e anziani. Inizialmente si era anche pensato di installare dei giochi per i più piccoli, ma questo creerebbe dei problemi perché tali attrezzature andrebbero delimitate con opportune recinzioni, e a quel punto la piazza verrebbe parcellizzata in maniera poco funzionale. Una volta illustrati i dettagli in commissione, saranno gli uffici comunali ad occuparsi del progetto. Come in casi analoghi, a giocare un ruolo importante è stato il comitato di quartiere: la riqualificazione di piazza Cristo Re, infatti, era stata richiesta a più riprese dal presidente Elio Core.

Allo stesso modo, Alfredo Isopi di Marina di Sotto ha continuamente esortato il vertice di Viale De Gasperi a chiudere la pratica di San Pio X, che durava da oltre 40 anni. Per quanto riguarda piazza Montebello, l’idea progettuale è già stata presentata e ha ricevuto il plauso dei residenti locali: il cantiere, in questo caso, verrà diviso in lotti funzionali, per non intasare il centro e penalizzare le attività commerciali del quartiere. La funzione di questa superficie, va detto, sarà anche di raccordo fra il centro e la stazione ferroviaria, attraverso la riqualificazione di via Palermo.

Giuseppe Di Marco