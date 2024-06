Pronto l’equipaggio dei pompieri

Anche quest’anno nei fine settimana del mese di luglio e di agosto, quando sulla riviera delle palme si registra il massimo afflusso di bagnanti, vi sarà la presenza di un equipaggio qualificato dei vigili del fuoco del comando provinciale di Ascoli Piceno, per interventi di soccorso in mare. Il personale opererà con i propri mezzi acquatici e coprirà il tratto di mare compreso fra San Benedetto, Grottammare e Cupra Marittima. La base operativa sarà sul lungomare sud di Grottammare, dove esiste una struttura comunale nella quale opera anche la guardia medica estiva e dove è stata resa operativa la spiaggia accessibile. I tre comuni interessati, unitamente alla Provincia di Ascoli, hanno disposto un contributo economico per garantire il servizio che va ad incrementare l’attività di soccorso su tutta la riviera, sotto il coordinamento dalla capitaneria di porto, per la sicurezza dei bagnanti.