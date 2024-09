Provinciale per Spinetoli: "Buche e avallamenti, la strada è un disastro"

La provinciale 81 per Spinetoli è un percorso ad ostacoli, tra buche e avvallamenti. A puntare il dito sono i cittadini che si appellano alla Provincia affinché intervenga e sistemi l’asfalto. "La strada provinciale 81 – dichiarano gli automobilisti sui social – sembra una mulattiera della Grande Guerra, il manto consunto della stessa è come se fosse crivellato da colpi di mortaio". I residenti inoltre si chiedono perché i lavori di manutenzione, che dovevano iniziare alcuni mesi fa non sono mai partiti. "E’ assurdo – proseguono – percorrere una strada in queste situazioni, in condizioni precarie, soprattutto quando piove, una strada che porta a Spinetoli capoluogo. Ogni giorno l’arteria la percorrono tantissime persone per recarsi a lavoro o a fare semplicemente spesa. Non sappiamo quale imprevisto o peggio ostacolo troviamo sul nostro tragitto, anche perché la situazione durante i giorni di pioggia si aggrava sempre di più. Ci chiediamo se la Provincia si è resa conto delle condizioni in cui giace la strada e soprattutto delle pericolosità. Ribadiamo: la competenza è della Provincia di Ascoli, la speranza è che si possa intervenire al più presto in modo concreto. Le sollecitazioni ci sono, ora servirebbero dimostrazioni di voler risolvere realmente il problema e restituire un po’ di tranquillità e sicurezza ai cittadini".

m.g.l.