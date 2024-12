Pulcini presenta ’Tutte le versioni’

Il Centro ricerche personaliste fondato e coordinato dalla professoressa Giancarla Perotti, con il patrocinio del comune di San Benedetto, ha organizzato la presentazione del libro ’Tutte le versioni’ di Elisa Pulcini presso Mondadori Bookstore, in via Gramsci a San Benedetto per oggi alle 17. Al termine dell’incontro ci sarà un brindisi offerto dalla Cantina Mannocchi e un aperitivo dell’azienda Party Cool. L’evento sarà moderato da Giancarla Perotti, dialogherà con l’autrice Domenico Luciani, mentre la lettura di alcuni brani del libro sarà curata da Michel Romandini. ’Tutte le versioni’ è il suo primo romanzo, pubblicato lo scorso aprile, dalla tematica molto accattivante, in quanto tocca il modo di pensare, affrontare la vita e le varie complesse esperienze di relazione sentimentali e rapporti amicali. Elisa Pulcini è una psicologa, che occupa di sostegno psicologico in vari ambiti: riabilitazione, psicodiagnosi e psicoeducazione.