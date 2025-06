Quintana, prime prove libere tra conferme e tante sorprese

Se il buongiorno si vede dal mattino, la Quintana di luglio sarà più avvincente che mai. I sei cavalieri hanno dimostrato tutti di essere in gran forma nelle prove ufficiali che mercoledì sera, allo Squarcia.

Nella prima tornata, a sorpresa, il migliore è stato il debuttante Adalberto Rauco di Porta Maggiore. In sella a Stay Safe Tonight, il neroverde ha girato in 53,1 secondi e colpito tre centri. Lorenzo Melosso di Porta Romana, invece, su Tago Island ha fermato il tempo sui 52,3 secondi ma ha preso un ‘ottanta’. Tempo ottimo per Davide Dimarti della Piazzarola, che in sella a Matti Miller ha chiuso in 51,9 ma ha fallito due centri. Mattia Zannori di Porta Tufilla, sul fenomenale Trentino, ha girato in maniera pazzesca sui 51,6 secondi, ma ha sbagliato un assalto ed è incappato in una penalità.

Il campione in carica Luca Innocenzi di Porta Solestà, invece, ha scelto la storica Love Story (di sedici anni, con cui il cavaliere trionfò tre volte nell’agosto 2018, luglio 2019 e luglio 2021). Il cavaliere gialloblù ha chiuso in 51,7 secondi, è stato preciso al tabellone ma ha commesso due penalità. Tommaso Finestra di Sant’Emidio, infine, su ‘In the wood’ ha girato in 53,4 secondi, colpito tutti i centri e commesso anch’egli due infrazioni.

Nella seconda tornata, Rauco ha scelto Once Upon a Time, fermando il tempo sui 53,5 secondi e dimostrandosi impeccabile al bersaglio. Luca Innocenzi, su Piccola Miss, ha corso in 52,4 secondi e fatto tre centri. Tommaso Finestra ha montato, poi, Zip Line, girando in 52,9 ma prendendo un ‘ottanta’. Mattia Zannori ha scelto Demurone, chiudendo in 53,4 secondi, prendendo i tre centri ma commettendo due penalità. Lorenzo Melosso, su Matambre, ha girato in 52,4 secondi ma ha preso due ‘ottanta. Davide Dimarti ha riproposto sempre Matti Miller, fermando il tempo sui 53,7 secondi ed essendo infallibile al tabellone.

Nella terza tornata, infine, Zannori e Melosso non sono tornati in pista, mentre Dimarti (su Lonely Dreamer) ha rotto la lancia al terzo assalto. Tre centri e il tempo di 54,5 per Adalberto Rauco su White Heaven, mentre Luca Innocenzi fa registrare il miglior tempo di serata in sella a Aube Boreale (50,90 secondi) e colpisce tre centri. Infine, Tommaso Finestra su Gold Strategy prende tre centri, commette una penalità e chiude in 55,2 secondi.

Matteo Porfiri