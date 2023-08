Ramo in strada, ciclista non lo vede Brutta caduta: grave a Torrette

Brutta disavventura per un ciclista che ieri mattina ha avuto un incidente mentre transitava nel territorio di Ripatransone. L’uomo era in sella alla sua bicicletta come aveva fatto tante volte in precedenza, ma all’altezza della località Colle di Guardia non si è avveduto che c’era un ramo di un albero che sporgeva vesso la strada. Benché andasse in bicicletta e non poteva dunque portare una velocità elevatissima, l’impatto è stato comunque violento.

Il ciclista è rovinato pesantemente a terra. Subito è stato soccorso da alcuni passanti che hanno chiesto l’intervento del 118. I sanitari sono in breve giunti sul posto ed hanno innanzitutto visitato la vittima dell’incidente verificando che poteva aver riportato traumi di una certa importanza. Per cui, senza frapporre indugio, hanno chiesto l’intervento di un’eliambulanza con la quale il ciclista è stato trasferito d’urgenza al Trauma Center dell’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, dove è stato preso in carico dai sanitari del posto per tutti gli accertamenti del caso. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i vigili del fuoco di San Benedetto. Da capire se l’incidente è riconducibile ad una mera fatalità o se può aver influito una cattiva manutenzione del verde nel tratto di strada in questione.

p. erc.