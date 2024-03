Raptus improvviso, televisore vola dalla finestra

Ascoli, 21 marzo 2024 – Un raptus improvviso, un televisore vola dalla finestra e finisce per distruggersi in strada, fortunatamente senza colpire nessun passante. E’ successo ad Ascoli nella centralissima via Niccolò IV. Certo non se l’aspettavano i passanti che hanno assistito alla incredibile scena transitando in strada.

Da una finestra è stato infatti lanciato via un televisore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Ascoli, i vigili del fuoco e ben due ambulanze del 118. La giovane donna che si è resa protagonista del gesto non è nuova, purtroppo, ad episodi del genere. Anche nei giorni residenti della zona hanno segnalato alle autorità il lancio di oggetti dalla finestra della sua abitazione.

Agenti della polizia municipale hanno quindi suonato ieri pomeriggio alla porta del suo appartamento ma, come già accaduto altre volte, la giovane non ha aperto. A quel punto è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a consentire l’ingresso in casa degli agenti e del personale del 118.

Nei suoi confronti era infatti stato disposto un Tso (trattamento sanitario obbligatorio), un provvedimento che viene preso a tutela dello stato di salute del soggetto a cui viene applicato. La donna è stata quindi trasferita in una struttura sanitaria per le cure del caso. Quanto accaduto avrebbe potuto causare conseguenze gravissime se il televisore fosse caduto addosso ad un passante.