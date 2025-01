Riviera in concessione alla Samb fino al 2029

Anche la pratica dello stadio ‘Riviera’ è stata risolta. Il 31 dicembre il comune ha ufficialmente dato il ‘tempio del tifo’ in gestione quinquennale alla Samb di Vittorio Massi, unica società ad aver presentato un’offerta entro il termine della manifestazione d’interesse, fissato al 7 dicembre.

Il 9 dicembre è stata effettuata la valutazione della busta amministrativa e tre giorni dopo l’esame dell’offerta tecnica, cui è seguita, il 16 dicembre, la valutazione della proposta economica. In sostanza, quindi, il comune ha approvato l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo per la durata di cinque anni alla Us Sambenedettese. Contestualmente si è determinato di impegnare le somme a titolo di contributo comunale alla gestione dello stadio, con 29.901 euro per ciascuna annualità (dal 2025 al 2029). Il tutto a fronte di un valore di concessione pari a 845mila euro.

Tempi rispettati: si ricorderà infatti come, nella commissione di inizio ottobre, fosse stata fissata una deadline a gennaio 2025. Diversi gli spunti che emersero durante quell’incontro, soprattutto da parte di Annalisa Marchegiani: la consigliera del gruppo misto esortò l’amministrazione ad effettuare una ricognizione della struttura prima di procedere all’affidamento, così da individuare gli interventi manutentivi da realizzare nel corso dei prossimi anni.

Nel frattempo in comune sta andando avanti un’altra pratica importante: quella del possibile affidamento diretto alla Samb del campo ‘Ciarrocchi’, così come previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 38/2021. In tal senso la società dovrà presentare un progetto rivisitato: in origine, infatti, questo prevedeva anche la realizzazione di una tribuna scoperta, ma questa verrà stralciata. L’elaborato, quindi, include la realizzazione di locali per spogliatoi e palestra, nonché campi da padel.