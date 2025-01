Rotatoria in via Marche, approvata la variante

Compiuto un altro passo in avanti nel progetto di realizzare 4 rotatorie lungo la statale Adriatica fra San Benedetto e Grottammare, dove attualmente gli incroci sono regolati da impianti semaforici. Nell’ultima riunione la Giunta comunale di Grottammare ha approvato una variante al Piano Regolatore Generale per la modifica di destinazione d’uso di un’area in corrispondenza dell’incrocio fra la Nazionale e via Marche, proprio per consentire la costruzione di una rotatoria. Si tratta di dover espropriare una piccola porzione di area appartenente a un edificio commerciale di proprietà privata. Questo è l’unico caso che prevede la necessità di eseguire un esproprio, poiché per le altre tre rotatorie, (incroci Valtesino, Galieli e Toscanini) la realizzazione avverrà completamente su aree pubbliche. Con questo progetto il Comune intente risolvere la questione delle code sulla SS 16 nelle ore di punta.