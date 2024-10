Samb a caccia del primato. Una follia i fischi a Eusepi

La terza vittoria consecutiva al Riviera permette alla Samb di portarsi ad un solo punto dalla capolista Chieti fermata sul pari interno dall’Isernia. Un successo sofferto quello dei rossoblù ma che dà anche la misura della qualità tecnica del girone dove nulla è mai scontato. Quando infatti sembrava, dopo il vantaggio di Kerjota che la gara si fosse messa in discesa ecco il pareggio laziale dopo 55 secondi dall’inizio del secondo tempo. Eusepi e compagni sono andati in confusione, rischiando grosso nel primo quarto d’ora della ripresa. Poi ci ha pensato il baby Lonardo a realizzare il gol della vittoria. Palladini, Mancinelli e Voltattorni hanno riaggiustato la squadra con il forcing della Roma City che andava costantemente a sbattere sul muro rossoblù. Unica cosa negativa i fischi ad Umberto Eusepi all’uscita dal campo dopo la sostituzione con Zini. Il capitano della Samb non ha inciso particolarmente in fase conclusiva ma si è fatto apprezzare per avere dato profondità alla squadra, creando spazi per gli inserimenti. E poi ha sempre realizzato quattro reti come il tanto rimpianto (dai tifosi) Sbaffo, Galesio del Teramo e Cascio dell’Isernia. In testa a quota 5 c’è Casolla del Fossombrone. Da questo pomeriggio si inizierà a pensare alla trasferta di Castelfidardo. I rossoblù tornano ad allenarsi al centro sportivo Orlando Marconi di Colli del Tronto. Nel corso di questa settimana verranno rivalutate le condizioni fisiche di Diego Fabbrini. Intanto Samb-Avezzano si giocherà regolarmente mercoledì 23 ottobre alle ore 15. La società abruzzese ha infatti rifiutato la proposta del club rossoblù di posticipare il calcio d’inizio. La decisione del club marsicano sarebbe dovuta al fatto che domenica 27 ottobre l’undici di Sandro Pochesci affronterà L’Aquila. La Samb, inoltre, attende di conoscere la risposta definitiva in merito alla possibile riduzione delle giornate di squalifica che sono state inflitte ad Ottavio Palladini. Ricorso che con ogni probabilità, verrà discusso in settimana. Palladini è stato fermato per quattro giornate (una già scontata contro il Roma City). A Castelfidardo in panchina ci sarà ancora Marco Mancinelli che domenica scorsa ha guidato con Gigi Voltattorni la formazione rossoblù contro il club laziale.

Benedetto Marinangeli