Samb, scontro a rischio. Vita incerta per il Termoli

Termoli-Samb sempre più a rischio. La formazione molisana è ormai ridotta a pochissimi elementi ed inoltre non è ancora partita la macchina organizzativa del match. Le uniche certezze, ad oggi, sono i numerosi contratti risolti dai calciatori giallorossi. Gli attaccanti Puntoriere (non avrebbe giocato contro la Samb perché squalificato,) Barone e Cancello non sono più giocatori del Termoli e sono corteggiati da club di prima fascia. Su Puntoriere si sono fiondate sia l’Ancona che L’Aquila. Il 2004 Davide Traini andrà al Chieti, mentre il pari età Samuele Barchi ha firmato per la Fermana. I pochi giocatori rimasti sono in attesa di una chiamata da qualche altro club oppure rimarranno a disposizione del patron Montaquila e dell’Aurora Alto Casertano altro club di sua proprietà. Al momento restano tesserati il capitano Pietro Sicignano e l’altro difensore Maryan Hutsol. Insomma la squadra che dovrebbe affrontare domenica al Cannarsa la Samb si è vaporizzata. Ma qualche spiraglio per lo svolgimento dell’incontro ci potrebbe essere nel caso in cui venga formalizzato il passaggio di consegne tra la cordata termolese e la famiglia Montaquila, operazione che però ha ancora bisogno di alcuni giorni per essere chiusa.

La cordata capeggiata dall’ex presidente Nicola Cesare potrebbe provare a convincere patron Montaquila a fare scendere in campo la formazione juniores o una squadra organizzata all’ultimo minuto per evitare multe e penalizzazioni. In questo caso il match si disputerebbe a porte chiuse. Intanto la Samb continua ad allenarsi e ieri pomeriggio ha svolto il classico test del giovedì con la formazione juniores, 5-2 il risultato finale. Palladini recupera completamente capitan Eusepi con Orsini che contenderà a Semprini la maglia da titolare. Entrambi si sono allenati a parte insieme a Zini alle prese con un leggero affaticamenti muscolare. Dopo i divieti ai residenti di Ancona e Teramo, i residenti di Fermo e dintorni potranno assistere all’incontro Samb-Fermana in programma al Riviera delle Palme domenica 15 dicembre. La Questura di Ascoli ha previsto un incontro per consentire la presenza dei tifosi ospiti solo con il potenziamento di alcune prescrizioni.

Benedetto Marinangeli