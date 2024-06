Samb, ufficiale Baldassi e Pezzola più vicino

E sono tre i volti nuovi ufficializzati dalla Samb. La nuova squadra che sarà plasmata da Ottavio Palladini inizia a prendere forma. Dopo il difensore Gennari e il centrocampista basco Bernaloa, il club del Riviera delle Palme presenta l’attaccante esterno Valerio Baldassi. Classe 1999, nei primi anni, gioca con il Real Monterotondo e le giovanili della Lupa Roma. Successivamente ecco Vis Artena e Salernitana U19. Nella passata stagione ha militato nell’Ischia con un importante score di dieci reti e sette assist. Un calciatore, dotato di buona tecnica individuale, veloce e con un buon fiuto della rete. L’arrivo di Baldassi e la conferma di Nazzareno Battista copre due slot sugli esterni offensivi. Per gli altri due a disposizione, la Samb sta lavorando per il loro completamento. Il nome ad oggi più gettonato è quello di Ignazio Battista del Fasano. Da valutare anche la possibile riconferma di Luca Senigagliesi che potrebbe rientrare nei piani tattici di Palladini. Ma l’ex Recanatese vanta anche estimatori in Serie C con la Vis Pesaro in testa. E’ ora atteso anche l’annuncio di Luca Guadalupi, centrocampista centrale di 28 anni che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. L’ex Nardò vanta esperienze con Vastogirardi e Civita Castellana, Gravina, Molfetta e Olympia Agnonese in D, mentre in C vanta alcune presenze a Taranto e Unicusano Fondi. La Samb è sempre alla ricerca di un attaccante centrale con specifiche caratteristiche fisiche e tecniche. Il diesse Stefano De Angelis sfoglia la margherita e nel suo carnet ha diverse opzioni prima fra tutti Federico Moretti Vicina anche la riconferma di Leonardo Pezzola. La dirigenza rossoblù sta lavorando in tal senso e le parti sembrerebbero molto vicine a chiudere l’accordo. Il difensore 22enne che Palladini vede bene al fianco di Gennari, in Serie C ha ricevuto proposte da Campobasso, Audace Cerignola, Latina, Arzignano e Union Clodiense. Piazze che nulla hanno a che vedere con la Samb che in D muove mille tifosi in trasferta e seimila presenze nelle gare casalinghe. Un altro anno in Riviera non può fare che bene per il futuro di Pezzola. La Samb, infine nella mattinata di ieri, ha ottemperato al pagamento completo di tutte le spese relative alla concessione del Riviera delle Palme per la stagione sportiva 2023-2024, richiedendo inoltre per un fattore logistico l’affitto dei locali uffici dello stadio in attesa di un bando di assegnazione. Attualmente gli uffici del club rossoblù sono situati in via Mare nei locali della Saxa del presidente Vittorio Massi.

Benedetto Marinangeli