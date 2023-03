Schianto all’incrocio tra due auto In una c’era un bimbo: illeso

Paura per un incidente al bivio tra via Po e via Europa, a Castel di Lama. Due auto, condotte da due donne, sono entrate in collisione: un urto violentissimo. Secondo una prima ricostruzione, sembra che un’utilitaria Fiat proveniente da via Po si è scontrata con una Pegeout proveniente dalla via opposta. Entrambe le macchine distrutte. A bordo della Pegeout c’era anche un bambino, per fortuna rimasto illeso. Nessun ferito, ma solo tanta paura. La Pegeout dopo l’urto è finita sul marciapiede e ha colpito la centralina della Tim, mentre l’utilitaria ha fatto un testacoda e ha fermato la sua corsa verso il marciapiede; per fortuna in quel momento non transitava nessuno. Sul posto sono arrivati un’ambulanza del 118 e i Carabinieri della locale stazione per i rilievi di legge. I cittadini mettono sotto accusa la segnaletica orizzontale ormai sbiadita, inoltre si chiedono: "Come mai oramai da più di 10 anni i semafori sistemati sull’incrocio non funzionano?". Altro problema è rappresentato dal semaforo che regola l’attraversamento lungo la strada Salaria, verso la chiesa di Sant’Antonio da Padova, ormai fuori uso da tempo. I cittadini tornano a chiedere maggiore attenzione e più sicurezza lungo le strade.