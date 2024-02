Papà scomparso a Cupra Marittima, ripreso da una telecamera

Cupra Marittima (Ascoli), 24 febbraio 2024 – Le ricerche di Dmitrii Kurdumanov, 50enne, residente con moglie e tre figli, nel ”Borghetto” zona castello di Sant’Andrea a Cupra Marittima, vanno avanti. La decisione è stata presa oggi, prima nel summit in prefettura e poi confermata dal comandante della compagnia carabinieri di San Benedetto, capitano Francesco Tessitore, che verso mezzogiorno ha tenuto una riunione operativa con vigili del fuoco, protezione civile, polizia locale ed altri enti impegnati nelle ricerche, che hanno individuato nuovi sentieri da seguire, attraverso i quali Dmitrii potrebbe essersi inoltrato.

Intanto arriva la conferma dei biglietti ritrovati dalla moglie nel garage dell’abitazione, dove l’uomo era solito trascorrere alcune ore in tranquillità. I messaggi sono due, uno lasciato per i familiari che risiedono in Russia e l’altro per la moglie e i figli. Messaggi che, secondo gli investigatori, non lascerebbero presagire nulla di buono.

Dmitrii si è allontanato da casa martedì mattina, approfittando dell’assenza della moglie che si era recata ad accompagnare i figli a scuola. La telecamera di un’abitazione privata lungo la strada che dalla collina di Sant’Andrea scende verso la nazionale, l’ha ripreso in abbigliamento sportivo e con un borsone portato in spalla come fosse uno zaino, (riconosciuto dalla moglie poiché le immagini sono di scarsa qualità), ma non è dato sapere cosa contenesse e dove fosse diretto. I carabinieri che, su incarico della prefettura, stanno coordinando le ricerche, ancora propendono per le attività in zona, seppur estese sul territorio.