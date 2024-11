Scontro auto cervo ad Ascoli: l’animale è morto

Ascoli, 2 novembre 2024 – Un incidente si è verificato nella tarda serata ad Ascoli, in via Monticelli Alto. Una Fiat Tipo si è trovata improvvisamente di fronte a un cervo, che attraversava la strada probabilmente attratto dai cassonetti dell'immondizia vicini, in cerca di cibo. L'impatto è stato violento e inevitabile: l'animale è crollato a terra gravemente ferito.

L'automobilista ha immediatamente allertato i soccorsi, e sul posto sono giunti i carabinieri che hanno attivato gli operatori del Centro Recupero Animali Selvatici dell'associazione Smilax Nova di Capodarco di Fermo. Purtroppo, però, al loro arrivo il cervo era già deceduto a causa delle gravi ferite riportate nello scontro. L'incidente ha causato ingenti danni all'auto, ma fortunatamente il conducente è rimasto illeso. I carabinieri di Ascoli sono intervenuti per gestire la situazione e svolgere i rilievi del caso.