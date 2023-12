Strade piene di buche e disagi:: "Serve un rapido intervento"

Ci sono troppe strade provinciali, lungo la fascia costiera, che hanno bisogno di essere messe in sicurezza con un nuovo manto di asfalto. Tra i tratti più disastrati, nel comune di Cupra Marittima, ci sono quei cento metri di via San Gregorio Magno che dalla statale Adriatica, dove c’è il semaforo, arrivano all’ingresso della salita della ’Castelletta’, contrada Sant’Andrea. Il manto stradale è pieno di buche anche di una certa dimensione e chi è costretto a passarci ogni giorno è stufo di sopportare questa situazione. "Circa un anno e mezzo fa, con una puntuale rilevazione fotografica ho segnalato il problema alla Provincia – racconta il sindaco Alessio Piersimoni –. Oltre a via San Gregorio Magno ho segnalato anche il primo tratto di via Gorizia, divenuta molto pericolosa per via delle radici dei pini che hanno sollevato l’asfalto, ho segnalato un tratto di via San Silvestro, un tratto della provinciale Montevarmine in contrada Boccabianca e un tratto della provinciale Castelletta". Dopo un anno e mezzo non è stato ancora fatto nulla, di visibile sulle strade segnalate, ma si sta lavorando a livello di Uffici.

"Qualche mese fa il presidente Loggi è venuto a fare un sopralluogo ed ha detto che i soldi ci sono – aggiunge Piersimoni – e che l’ingegner Giuseppina Curti sta redigendo i vari progetti in modo da poter avviare i lavori nei primi mesi del nuovo anno. L’attenzione mi pare che ci sia, sarà importante rifare gli asfalti e non coprire le buche". Intanto il Comune sta facendo la sua parte con un investimento di 380mila euro, stanno per andare in appalto i lavori lungo un tratto di strada comunale San Gregorio Magno, dove oltre al nuovo asfalto saranno rafforzati tratti di carreggiata e ricostruiti gli scarichi di acqua piovana. Una piccola parte dell’investimento sarà destinata al nuovo asfalto di via Kennedy.

Marcello Iezzi