Tipicità e Univpm insieme

Ad Ancona, nel corso delle iniziative organizzate da Tipicità, è stato presentato il nuovo corso di laurea in "Gestione Sostenibile e Valorizzazione delle Risorse Ittiche" che si svolgerà su iniziativa dell’Università Politecnica delle Marche e del Ministero della sovranità alimentare a San Benedetto. La docente dell’Univpm Maria Serena Chiucchi ha sottolineato "la profonda collaborazione tra il dipartimento di management e con quello dell’ambiente. Abbiamo studiato tutto il settore della filiera ittica. Abbiamo ascoltato gli operatori per capire quali sono le esigenze. Il tessuto imprenditoriale è composto da piccolissime aziende ed hanno la necessità di attuare un ricambio generazionale che possa garantire un futuro al comparto. Abbiamo creato un corso che mixasse competenze manageriale e ambientali. Il saper fare si deve evolvere. Fare un’analisi di costi – benefici. Valorizzazione dei nostri prodotti. Occorre saper sfruttare le misure europee. Creare competenze anche per nuovi modelli di business. Non si deve parlare più di competizione ma di coopetizione. Uno degli scopi del nuovo corso è quello di rendere attrattivo questo settore nei confronti dei giovani". Il prof. Francesco Regoli ha aggiunto: "Per molto tempo nel settore ittico c’è una dicotomia tra il pescatore e chi fa il resto. Se questi due mondi sono separati ci possono essere interessi diversi che possono far crescere le criticità. Occorre creare la figura di Imprenditore del mare visto come un imprenditore che ha a cuore la salute del mare altrimenti potrebbe essere autolesionistico". Il noto chef Moreno Cedroni ha detto: "Un corso di questo tipo se ci fosse stato quarant’anni fa l’avrei fatto anch’io. Io nasco davanti al mare. Ho iniziato come pescatore. Questo corso darà buoni frutti. Dobbiamo aumentare le competenze. Anche perché il pesce sarà l’alimentazione del futuro. Il corso deve servire a valorizzare i nostri prodotti. Siamo il paese con i prodotti migliori e con le ricette migliori". Francesca Perotti che contribuito alla costituzione dell’Organizzazione dei Produttori "Marineria Sambenedettese" ha detto: "Questo corso è a dir poco strategico perché in questo comparto mancano le competenze. La OP di San Benedetto è diventato un vero e proprio modello che stanno replicando anche a Pescara. L’importanza della formazione è fortemente avvertita anche dai pescatori hanno accolto molto favorevolmente questo corso".

Vittorio Bellagamba