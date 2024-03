Torna il Cassandra Fest in piazza. Sul palco il 5 luglio arriva Gio Evan

Gio Evan sarà l’ospite d’apertura del Cassandra Fest 2024, di Monteprandone. Un artista versatile, che salirà sul palco il 5 luglio con il suo unico mix di musica, commedia e poesia in uno spettacolo intitolato Moksa Bar. Organizzato dall’associazione Prima Persona Plurale in collaborazione con il comune di Monteprandone, il Cassandra Fest promette un’esperienza culturale vibrante. L’evento si terrà il 5 luglio in piazza dell’Unità a Centobuchi. I biglietti sono già disponibili su Ticketone e Ciaotickets. Negli anni, Gio Evan si è cimentato in varie iniziative creative, dalla scrittura del suo primo libro Il florilegio passato nel 2008, documentando le sue avventure di viaggio senza denaro o scarpe, alla fondazione di progetti musicali come Le scarpe del vento tra il 2012 e il 2013. Il Cassandra Fest è un appuntamento pensato da un gruppo di giovani amanti della musica e dei concerti che due anni fa hanno iniziato il loro progetto.