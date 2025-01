Torna ’Rassegna-Ti a Ridere’: tempo di teatro al centro Pacetti

Presentata ieri, a Monteprandone, l’ottava edizione della rassegna teatrale ’Rassegna-Ti a Ridere’, promossa dal comune di Monteprandone, con le compagnie Teatrali Anime sul Palco e Nuovo Teatro Piceno e la collaborazione di Uilt Marche, l’Auser Monteprandone e Uisp Marche. La rassegna si terrà nel Centro Pacetti di Centobuchi dal 2 febbraio al 30 marzo, costo del biglietto singolo 8 euro, minori di 15 anni 5 euro, abbonamento ai 5 spettacoli 30 euro, ridotto per over 65. Tutti gli spettacoli si terranno alle ore 17,15.

Il primo spettacolo il 2 febbraio con ’Pippiniello non lo fa più’, commedia napoletana divertente, rappresentata dalla compagnia Anime sul palco; il 16 febbraio ’Baroni si nasce’ con la compagnia ascolana Li Freciute, molto curiosa che prevede 2 ore di risate; il 16 marzo la compagnia Nuovo Teatro Piceno metterà in scena ’La moglie ingenua e il marito malato’, teatro dell’assurdo, comicità non sens; il 22 marzo ’A palle! A Palle! A Palle’ della compagnia Gruppo Teatrale di Pedaso; il 30 marzo si chiude con ’La vecchiaia è più tranquilla se la passi a Villa Arzilla’ proposta dalla compagnia Lucaroni di Mogliano. Una commedia girata in una casa di riposo dove succede di tutto.

"Si tratta di una iniziativa che coinvolge tutta la comunità – ha affermato l’assessore Roberta Iozzi – e che regalerà momenti di divertimento e coinvolgimento, con spettacoli comici pensati per un pubblico di tutte le età". All’interno della rassegna è inserito il concorso ’Genzeta a teatro’ che ha come finalità lo spirito di avvicinare e incuriosire i giovani verso le iniziative che si svolgeranno all’Auditorium Pacetti. "Prima dell’inizio dello spettacolo ad ogni presenza del giovane partecipante sarà riconosciuto un timbro-presenza – spiega Gianfranco Fioravanti presidente di Nuovo Teatro Piceno – se poi presenta uno o più amici o amiche minorenni avrà altri due timbri-presenza per ciascun ospite. Al termine della rassegna chi avrà accumulato più timbri si aggiudicherà il primo premio di 150 euro in buoni spesa, 70 euro al secondo classificato".

Presente anche Marco Galiè in rappresentanza della compagnia Anime sul palco che ha descritto il programma degli spettacoli. "Vogliamo coinvolgere sempre di più e in maniera attiva la comunità – ha affermato il sindaco Sergio Loggi – perché il teatro è una forma d’arte che unisce le persone e rappresenta un importante punto di incontro".

Marcello Iezzi