Tornano in pista i cavalieri: ci sono le prove

Si torna in pista. Nel fine settimana, al campo Squarcia, andrà in scena la seconda sessione annuale di prove libere per i cavalieri della Quintana, sempre a porte chiuse. In queste ore è stato stabilito il programma in base al quale i sestieri potranno usufruire del tracciato, dopo i primi test che si svolsero nel mese di febbraio. Si proverà nella mattinata di sabato e in quella di domenica. Nel primo giorno, si comincerà alle 9.30 con Nicholas Lionetti della Piazzarola, poi alle 11 sarà la volta di Massimo Gubbini per Porta Tufilla e alle 13.30 spazio a Pierluigi Chicchini per il sestiere di Sant’Emidio. Domenica, invece, aprirà la giornata il debuttante Lorenzo Savini per Porta Maggiore, sempre alle 9.30. A seguire, alle 11 toccherà a Luca Innocenzi per Porta Solestà e alle 13.30 a Lorenzo Melosso di Porta Romana. Insomma, un ulteriore banco di prova per i cavalieri, che sicuramente sarà utile per provare le nuove cavalcature che tutti hanno a disposizione per le due giostre del 2023. Alcuni sestieri, come spesso accade, faranno scendere in pista anche le riserve.

Nel frattempo, la Federazione Italiana Sbandieratori ha assegnato la Tenzone Argentea e la Tenzone Bronzea, ovvero rispettivamente i campionati nazionale di Serie A2 e A3 per sbandieratori e musici di tutta Italia. L’Argentea, dal 21 al 23 luglio, andrà in scena ad Asti e sarà organizzata al Rione Santa Caterina. Al torneo, di seconda serie, parteciperanno anche due sestieri ascolani, ovvero la Piazzarola e Porta Tufilla. La Tenzone Bronzea, invece, che non prevede in lizza nessun gruppo del Piceno, si svolgerà il 9 luglio ma sempre ad Asti e verrà organizzata da Borgo San Pietro. Da ricordare, infine, che la Tenzone Aurea, ovvero il campionato di A1, al quale partecipano Porta Solestà, Porta Romana, Porta Maggiore e Sant’Emidio, si svolgerà dall’8 al 10 settembre a Montagnana, in provincia di Padova.

Matteo Porfiri