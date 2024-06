Traini Ecoservices, festa con i dipendenti

L’azienda Traini Ecoservices festeggia i suoi dipendenti. Una bellissima serata è stata organizzata per dipendenti e collaboratori per festeggiare I dipendenti Savina Zingarelli, Adziu Avdula , Bekiri Sabedin, da oltre 20 anni dipendenti della Ecoservices. Savina Zingarelli, design paesaggista e responsabile gare, Sabedin capo giardiniere e Avdula, responsabile irrigazione. Ai festeggiati è stata consegnata una targa ricordo con la quale la famiglia Traini ha voluto omaggiare i dipendenti ed esprimere la riconoscenza. L’azienda Traini Ecoservices, creata da Giuseppe Traini e dalla moglie Luisa è ora gestita e diretta dai figli Riccardo e Fabio, e continua il proprio impegno nei settori giardinaggio, campi sportivi, piscine, impianti irrigazione. Nel Garden di Eco Services, sito in Via Ancaranese, a Villa Sant’Antonio ed è un punto di riferimento fondamentale per quanti amano la natura e gli spazi verdi. Attiguo alla sede in zona industriale Campolungo ad Ascoli Piceno il punto vendita è sempre attivo con una superfice di 30.000 metri quadri destinati all’esposizione e alla vendita di piante e fiori, decorazioni e manufatti, prodotti e attrezzature per il giardinaggio e tutti gli accessori per il giardinaggio.