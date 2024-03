Offida, tutto pronto per ‘SipariOffida’, la nuova stagione teatrale del teatro Serpente Aureo, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio dell’amministrazione comunale. In programma tre titoli di spicco e con noti volti nazionali in grado di offrire un’offerta eterogenea, ricca di contenuti, stili e linguaggi. Si parte il 4 aprile con Luca Ward e il suo spettacolo ‘Il talento di essere tutti e nessuno’. Il 19 aprile Anna Mazzamaurosi esibirà in ‘Com’è ancora umano lei, caro Fantozzi’, gli spettacoli si chiuderanno e il 5 maggio con Denny Mendez e Francesco Branchetti in ‘Cose di ogni giorno’. Una stagione voluta dalla Pro Loco di Offida per portare sul palco del Serpente Aureo la prosa nazionale con spettacoli di qualità in grado di divertire ed emozionare. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.15, i biglietti avranno il costo di: 20 euro platea e palchi centrali; 15 euro palchi laterali e 10 euro loggione Disponibili circuito Ciaotickets e punti vendita autorizzati. Per info e prenotazioni è possibile rivolgersi al 392/4450125.