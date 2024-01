Un fasciatoio e un benvenuto per i nuovi bambini nati in città

I nuovi nati da genitori residenti a Grottammare, per tutto l’anno 2024 riceveranno in omaggio un kit composto da una sacca di stoffa, con dentro un fasciatoio e una lettera di benvenuto che contiene anche l’elenco dei servizi disponibili per la coppia di genitori, kit che viene consegnato all’anagrafe al momento della registrazione del nascituro. I primi a ricevere l’omaggio sono stati i genitori di Sofia Tamburrini, nata il 4 gennaio, mamma Sara Brutti e papà Igor. Nel 2023 a Grottammare ci sono stati 94 nati, nel 2022 ne erano stati 100, nel 2021 ne erano 112, nel 2020 ne sono stati 122 e nel 2019 ne erano stati 111. L’iniziativa promossa dal comune si chiama Sosteniamo il futuro. "Un piccolo dono per i nuovi nati – ha affermato il sindaco Alessandro Rocchi - con un messaggio importante, il valore dell’ambiente e del riciclo". Il progetto, infatti, si avvale della collaborazione del Civico Verde Legambiente di Grottammare, presente la responsabile Antonella Romoli Venturi, che realizzerà il fasciatoio e il sacchetto "per il futuro", utilizzando tessuti da fondo di magazzini di aziende che operano nel tessile. "La sacca accompagnerà negli anni il nascituro – hanno affermato le assessore Monica Pomili e Alessandra Biocca –. Vogliamo che i nuovi nati nascano già con un’empatia verso l’ambiente". Antonella Romoli Venturi ha presentato le finalità del Civico Verde Legambiente, concentrandosi sulle attività di recupero e riutilizzo di materie tessili, dei laboratori di riciclo e dei Work Shop attivati con il Comune e con la cittadinanza.

ma. ie.