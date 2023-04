Una settimana di eventi per aspettare il Cavallo di Fuoco

In attesa del Cavallo di Fuoco, che ci sarà nella serata di Pasquetta, il 16 aprile, l’amministrazione comunale di Ripatransone ha disposto una settimana di eventi che inizia lunedì di Pasquetta. Dalle ore 10 saranno attivi street food con primi, panini, fritti, crepes, un punto ristoro presso la parrocchia che preparerà primi piatti con la pasta all’uovo Mozzoni, il Chiosco del colle e vari ristoranti della città aperti. Dalle ore 11 alle 18 è in programma la grande novità di quest’anno: una Gaming Zone per bambini di tutte le età con l’uso di nuove tecnologie e di videogiochi. Tre emozionanti laboratori di gaming educativo per famiglie a cura di Maker Camp di Marco Vigelini, società specializzata in comunicazione e educazione digitale attraverso i videogiochi più famosi al mondo. Nel pomeriggio spettacoli di bolle di sapone, teatro dei piedi e fuoco in piazze e vie del centro storico. Alle ore 15 va in scena "Il sogno" di Eros Goni, un attore bizzarro, mimo, clown, che mostrerà il suo mondo sospeso tra sogno e realtà. Alle ore 16 "C’era due volte un piede" di Veronica Gonzalez, artista argentina, Alle ore 19 "Inner Fire" di Lucie Vendlova, artista originaria della Repubblica Ceca.